Dez mortos por descargas atmosféricas no interior centro de Moçambique

Diversas trovoadas ocorreram no último mês, com chuva e vento forte, altura em que o centro do país foi atingido pelo ciclone Eloise, no fim-de-semana de 22 e 23 de janeiro.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), além das descargas atmosféricas, a forte pluviosidade da última quinzena de janeiro provocou inundações que afetaram 3.300 famílias em zonas ribeirinhas do rio Zambeze e afluentes.

Há ainda registo de um centro de saúde parcialmente destruído em Chifunde e sete troços de estrada condicionados na província.

Este ano milhares de pessoas já foram afetadas pelas intempéries em Moçambique.

A tempestade Chalane atingiu o centro do país no final do ano e provocou sete mortos, seguindo-se o ciclone Eloise, em janeiro, com um balanço de 12 mortos.