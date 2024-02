Dez polícias mortos em ataque numa esquadra no Paquistão

O ataque ocorreu a poucos dias das eleições legislativas e provinciais, previstas para quinta-feira.

A violência tem aumentado neste período que antecede a votação, com dezenas de ataques registados contra candidatos e apoiantes de partidos, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

"Mais de 30 terroristas lançaram um ataque a partir de três direções. Houve uma troca de tiros durante mais de duas horas e meia", declarou à AFP o chefe da polícia da província de Khyber Pakhtunkhwa, Akhtar Hayat Gandapur.

O ataque teve como alvo a esquadra de polícia de Chaudhwan, no distrito de Dera Ismail Khan, e, além dos dez mortos, causou quatro feridos.

A mesma fonte indicou que os atacantes tomaram brevemente o controlo da esquadra durante o ataque.

A região fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa é há muito afetada por ataques de militantes islamistas.

Os talibãs paquistaneses do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e o ramo regional do grupo extremista Estado Islâmico (EI) têm como alvo especial as forças de segurança da região.

Há vários meses que o Paquistão enfrenta uma deterioração da situação de segurança, sobretudo desde o regresso dos talibãs ao poder em Cabul, em agosto de 2021, especialmente nas regiões que fazem fronteira com o Afeganistão.

Islamabad disse acreditar que alguns destes ataques são planeados a partir de solo afegão, onde os atacantes têm bases, o que Cabul nega.

As campanhas eleitorais no Paquistão são geralmente marcadas por episódios de violência. No passado, muitos candidatos e eleitores foram alvo de ataques armados e bombardeamentos perpetrados por insurrectos islamistas.