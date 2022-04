Dezanove mortos em confronto numa prisão no Equador

"Até ao momento, as equipas da Procuradoria e da Polícia Criminal confirmaram que há 19 PPL (pessoas privadas de liberdade) que morreram no centro de detenção de El Turi", disse a Procuradoria na rede social Twitter.

O ministro do Interior, Patricio Carrilo, já tinha informado, numa conferência de imprensa, que tinham sido encontrados 13 mortos "no exterior" da prisão, cinco dos quais estavam mutilados.

O ministro adiantou ainda que as mortes terão acontecido dentro da prisão, com os corpos a serem depois transferidos para o exterior.

Carrilo confirmou que um contingente de 800 agentes policiais e militares conseguiu assumir o controle da prisão, que também deixou vários feridos, incluindo cinco em estado grave.

O ministro indicou que foi possível isolar cerca de 90 reclusos que se encontravam nos setores onde aconteceram os confrontos e apreender "cerca de quatro espingarda, material de guerra e armas ligeiras" na posse dos presos.

Carrillo assegurou que na prisão, com capacidade para mais de 2.000 presos, havia 1.600 detidos, com um setor inteiro completamente vazio. Os confrontos "não são uma questão de superlotação", mas de "conduta e comportamento dos pessoas", disse.

Este é o primeiro grande conflito prisional em 2022 no Equador, cujo presidente, Guillermo Lasso, disse há dias que oito reclusos tinham morrido na prisão desde o início do ano, em comparação com 83 no mesmo período do ano passado.

Segundo o ministro, os confrontos ocorreram porque "há uma organização que quer ter poder absoluto dentro do centro e há algumas células que se rebelaram contra ela".

Em março, a Amnistia Internacional (AI) mencionou no seu relatório anual que, no final de 2020, pelo menos 316 reclusos tinham sido mortos em confrontos entre gangues rivais dentro das prisões do Equador, em vários episódios que abalaram a consciência nacional pela crueldade das mortes.