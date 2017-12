Dezenas de deputados japoneses visitam controverso santuário Yasukuni

Lusa05 Dez, 2017, 07:28 | Mundo

Nenhum membro do governo participou na romaria anual do outono e o primeiro-ministro conservador, Shinzo Abe, também se absteve de enviar oferendas, como costuma fazer, indicou um porta-voz do santuário.

No total, 61 deputados, a maioria do Partido Liberal Democrata (PLD), de Shinzo Abe, deslocaram-se ao santuário, enquanto 75 fizeram-se representar, declarou um parlamentar aos jornalistas no local.

O santuário, de 145 anos, presta tributo a cerca de 2,5 milhões de cidadãos que morreram na Segunda Guerra Mundial e noutros conflitos bélicos.

Porém, é altamente controverso porque entre os homenageados figuram criminosos de guerra, tal como o general Hideki Tojo, que autorizou o ataque contra Pearl Harbor, em 1941.

Os vizinhos do Japão também interpretam a `peregrinação` de políticos e dignitários japoneses ao santuário como um insulto e uma dolorosa lembrança da agressão de Tóquio na primeira metade do século XX.

Em outubro, Abe enviou oferendas ao templo, mas não o visitou, para minimizar a contestação por parte da China e da Coreia do Sul, países com os quais procura melhorar as relações face à ameaça que representa o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

