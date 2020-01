Dezenas de feridos nos protesto no Iraque

Os manifestantes anti-governo atiraram cocktails-molotov e pedras à polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo. Noutros locais do país, houve bloqueio de estradas com barricadas e, mais uma vez, confrontos com as autoridades.



Desde o início de Outubro que o país vive manifestações violentas, sobretudo de jovens descontentes com o sistema político, a pobreza e a corrupção no pais. E já morreram mais de 450 pessoas.