Dezenas de membros do Governo britânico demitiram-se em menos de 24 horas

Está cada vez mais difícil a continuidade de Boris Johnson à frente do executivo britânico. As demissões em cadeia começaram ontem com a renúncia de dois importantes ministros, o das Finanças e o da Saúde, que eram muito próximos do chefe do Governo britânico.