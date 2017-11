Dezenas de milhares de pessoas assistem à tomada de posse de Emmerson Mnangagwa

Lusa24 Nov, 2017, 09:48 | Mundo

Esta cerimónia tem lugar três dias depois da histórica demissão de Robert Mugabe ao fim de 37 anos no poder e sob pressão do exército, da rua e do partido, o ZANU-PF (União Nacional Africana do Zimbabué -- Frente Patriótica), que convocou todos os cidadãos do país a irem ao Estádio Nacional a partir das 08:30 (06:30 em Lisboa) para a investidura.

Mugabe não assistirá à posse de Mnangagwa e responsáveis da ZANU-PF disseram que o antigo Presidente vai ficar no país, depois da promessa das autoridades de que se encontra seguro e o legado como herói da independência do Zimbabué será mantido, indicou a agência noticiosa Associated Press.

Durante muito tempo considerado o delfim de Mugabe, Emmerson Mnangagwa, de 75 anos, foi demitido em 06 de novembro - por intervenção da então primeira-dama, Grace Mugabe, que esperava suceder ao marido - e abandonou o país por razões de segurança.

O seu afastamento provocou na noite de 14 para 15 de novembro um golpe dos militares, que se opunham à chegada ao poder de Grace Mugabe.

Emmerson Dambudzo Mnangagwa, de 75 anos, vai tornar-se no terceiro Presidente da história do Zimbabué, país que acedeu à independência em 1980 após a então Rodésia de Ian Smith, e enfrenta numerosos desafios políticos e económicos.