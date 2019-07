Dezenas de mortos em ataque do Al-Shabab a hotel no sul da Somália

Carlos Santos Neves - RTP13 Jul, 2019, 11:36 / atualizado em 13 Jul, 2019, 12:04 | Mundo

Pelo menos 26 mortos e 56 feridos. É este o balanço avançado por Ahmed Madobe, presidente da região somali semiautónoma da Jubalândia.O ataque de Kismayo foi semelhante a outras ações empreendidas pelo Al-Shabab na capital da Somália, Mogadíscio.





“Há estrangeiros entre os mortos: três quenianos, um canadiano, um britânico, dois americanos e três tanzanianos. Há também dois cidadãos chineses feridos”, confirmou o mesmo responsável em conferência de imprensa, no desfecho do ataque ao hotel Medina, em Kismayo, que teve início ao final da tarde de sexta-feira.



Segundo a France Presse, pelo menos quatro das vítimas mortais tinham dupla nacionalidade. É o caso de uma jornalista canadiana e somali. Terão também morrido um antigo ministro do governo local e um deputado.



O atentado, reivindicado pelo movimento islamita Al-Shabab, começou com a explosão de uma viatura armadilhada às portas do hotel Medina, no centro da cidade de Kismayo. Um grupo de homens armados entrou, em seguida, no edifício, disparando sobre os elementos das forças de segurança que ali se encontravam.



“As forças de segurança têm atualmente o controlo. O último terrorista foi abatido”, afiançou, por sua vez, Abdiweli Mohamed, um responsável pela segurança, também citado pela agência francesa.



As autoridades acreditam que o ataque foi levado a cabo por quatro homens. E admitem que o número de vítimas venha a aumentar nas próximas horas.

“Oficiais apóstatas”



Ao reivindicar a autoria do ataque, o Al-Shabab, movimento conotado com a Al Qaeda, afirmou ter visado “oficiais apóstatas da administração de Jubalândia”.



. Todavia, mantém uma posição dominante sobre extensas regiões agrícolas da Somália, a partir das quais desencadeia os seus ataques, incluindo atentados suicidas contra alvos díspares – civis, militares ou governamentais.Os militantes do Al-Shabab proclamam como objetivo último o derrube do Governo somali apoiado pelas chancelarias internacionais e pela AMISON, a Missão da União Africana para a Somália, composta por 20 mil operacionais.. Foi então retomada por milícias locais, com o apoio de tropas do Quénia.Localizada a cerca de 500 quilómetros a sudoeste da capital, a cidade portuária de Kismayo e a Jubalândia são governadas por autoridades semiautónomas que respondem ao Governo federal.