Dezenas de mortos em atentado suicida na capital do Afeganistão

21 Mar, 2018

Além das 26 vítimas mortais, indicou um porta-voz Ministério afegão do Interior, outras 18 pessoas ficaram feridas neste atentado. Os xiitas do Afeganistão comemoram por esta altura o ano novo persa, ou Nawruz, deslocando-se aos santuários do país.



Segundo o mesmo responsável, identificado pelas agências internacionais como Nasrat Rahimi, o bombista suicida caminhou até ao local onde acionou a carga explosiva, perto do santuário de Kart-e Sakhi.



"O atacante acionou um colete de explosivos numa multidão. A maior parte [das vítimas] celebrava o Nawruz", acrescentou Nasrat Rahimi.



A explosão deu-se quando os fiéis saíam do santuário, que se localiza perto da principal universidade de Cabul. Kart-e Sakhi havia já sido alvo, no passado, de outros ataques atribuídos a militantes islamitas.



O Estado Islâmico reivindicou entretantou esta ação através da agência Amaq, a partir do Cairo.

"Segurança a postos"



As autoridades afegãs acreditam que o atacante teria a intenção de entrar no santuário, mas foi dissuadido pelos diferentes postos de controlo da polícia instalados naquele local.



“Tínhamos a nossa segurança a postos dentro e fora do santuário. Todas as vítimas são homens jovens que estavam a passar pelo local ou a reunir-se para celebrar o Nawruz”, adiantou Najib Danesh, outro porta-voz do Ministério do Interior.



Sucessivas vagas de ações terroristas em solo afegão têm minado a base de apoio do Governo do Presidente Ashraf Ghani, que, em fevereiro, admitiu abrir uma ronda de conversações de paz com a guerrilha taliban.



c/ agências