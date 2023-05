Dezenas de pais protestam contra abrigo de migrantes em escolas de Nova Iorque

Junto às instalações de uma escola pública em Williamsburg, um bairro de Brooklyn, vários pais exigiram explicações por parte da direção da instituição de ensino - a quem acusam de ignorar as preocupações das famílias -, mas também do autarca de Nova Iorque, Eric Adams, responsável por decretar uma medida de emergência que determinou a abertura de ginásios escolares para receber migrantes.

"A direção da escola mandou-nos uma carta na noite de domingo a informar que o ginásio desta escola ia ser transformado num asilo para migrantes. Eu não tenho nenhum problema com a imigração, mas sim com a segurança da minha filha. Não sabemos quem irá entrar no recinto escolar, não sabemos quem fará a segurança, se haverá polícias, não sabemos de nada. Ninguém nos dá respostas", disse à Lusa um membro da associação de pais da escola PS17, em Williamsburg.

"Como mãe, optei por não falar com a minha filha sobre esta questão, mas ela entende que ficou sem ginásio para praticar atividade física na escola. Acima de tudo queremos a segurança das nossas crianças", acrescentou.

Os pais prometeram continuar os protestos pelos próximos dias e planeiam paralisar a escola na sexta-feira.

Alguns pais asseguraram mesmo que irão tirar os filhos da escola até que a situação seja resolvida.

"Não temos nada contra os migrantes, há espaço para todos. Queremos apenas a segurança dos nossos filhos e saber o que irá acontecer a partir de agora. Vou tirar a minha filha desta escola até ter respostas. Ninguém nos diz nada", afirmou à Lusa Yolanda, mãe de uma adolescente de 14 anos.

De acordo com Eric Adams, mais de 4.200 migrantes chegaram à cidade apenas na semana passada, quando foi decretado o fim do título 42, norma que permitiu, sob pretexto da pandemia, a expulsão de 2,8 milhões de migrantes nas fronteiras dos Estados Unidos, onde culminam alguns dos principais fluxos migratórios globais.

Entre as principais críticas está o facto de a autarquia não ter comunicado todos os detalhes das medidas às pessoas diretamente afetadas pela norma, nem negociado a aplicação da mesma com as direções das escolas.

Nova Iorque é a única cidade dos Estados Unidos que, por lei, é obrigada a fornecer um teto para quem necessita, e é o argumento que alguns líderes republicanos - como os governadores do Texas, Greg Abbot, ou de Florida, Ron DeSantis - estão a usar para promover a transferência de imigrantes para essa região.