Dezenas de pessoas ainda por encontrar nos destroços do prédio de Miami

São já nove as vítimas mortais confirmadas do colapso de um prédio de 12 andares em Miami. Cinco dias depois, as operações de resgate prosseguem. As causas do desabamento continuam a ser investigadas, mas são contraditórias as informações dos relatórios técnicos feitos nos últimos anos.