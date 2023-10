Dezenas de portugueses estão nesta altura no aeroporto de Telavive à espera de um voo com destino a Chipre.

O primeiro voo da força aérea vai sair daqui a três horas. Estes passageiros vão deixar o aeroporto de Chipre com destino a Lisboa num voo da TAP.



Está previsto um outro voo também com destino a Chipre esta terça-feira.



As três menores de idade que estavam em Telavive optaram por regressar num voo comercial, via Dubai e chegam ao início da tarde desta terça a Lisboa.