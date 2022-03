Dezenas de timorenses de vários pontos de Portugal votaram hoje em Lisboa

As urnas abriram às 07:00 no centro de votação na Embaixada de Timor-Leste, em Belém, e também no Consulado do Porto. Em Lisboa, não havia filas para votar, mas havia muito movimento e aproveitava-se o tempo para conversar com compatriotas.

Sem precisar o número de votantes até às 11:00, resultados que só serão conhecidos após o fecho das urnas, às 15:00, a embaixadora de Timor-Leste em Portugal, Isabel Guterres, relatou à agência Lusa que os timorenses começaram a chegar logo ao início da manhã.

Foi o caso de Júlia Oliveira, que saiu cedo do Entroncamento, no distrito de Santarém, onde vive, para votar, um direito que nunca deixou de exercer, apesar de já estar a viver há 20 anos em Portugal.

A jovem timorense, casada com um português, congratulou-se com o facto de estarem a concorrer às eleições presidenciais quatro mulheres, entre os 16 candidatos, um número recorde de candidatura naquele país.

"Eu gostava que fosse uma mulher candidata a ganhar esta eleição. É mais jovem, tem futuro e era uma renovação", confessou Júlia Oliveira, sentada no muro em frente à embaixada junto a vários timorenses, entre os quais alguns jovens.

As urnas já fecharam em Timor-Leste e a afluência foi grande, o que para Isabel Guterres "é um bom sinal" num país democrático e reflete o "direito de cada cidadão escolher a pessoa que quer que o represente".

Para a diplomata, é igualmente importante num país democrático haver 16 candidatos: "Faz parte da nossa Constituição e é importante para nós".

Para a embaixadora de Timor-Leste junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Marina Ribeiro Alkatiri, a afluência às eleições é normal: "As pessoas estão todas ansiosas para ver quem vai ser o presidente, para poder levar Timor-Leste avante".

Sobre a votação em Lisboa, disse estar a correr bem. "Esperamos que até às 15:00 venham muito mais pessoas, porque há pessoas que vivem no Norte e outras na área de Coimbra" que ainda vêm votar.

Marina Ribeiro Alkatiri destacou ainda o trabalho de recenseamento que foi feito em todos os países onde se encontram timorenses, como em Portugal e Inglaterra.

Sobre o número recorde de candidatos, a embaixadora afirmou: "É bom, porque as pessoas estão conscientes do seu papel e é bom que as mulheres participem nessa festa da democracia".

No centro de votação de Lisboa, onde estão duas mesas de voto e uma urna azul, onde são depositados os votos, o trabalho não parava, com eleitores sempre a entrar para votar, só saindo depois de pintarem o dedo indicado com a tradicional tinta azul antifraude para garantir a credibilidade da votação.

A residir em Portugal há cinco anos, a jovem Maria Ximenes, que ainda tem família em Timor, disse estar "muito feliz" por poder votar em Portugal para as eleições no seu país.

"Espero que corra tudo bem para quem ganhar e para o povo de Timor", salientou Mariana, acompanhada de dois jovens timorenses.

Henrique Costa está há mais de quatro anos em Portugal a tirar o doutoramento em Ciência Política no ISCTE, estando neste momento na fase de conclusão da tese. A seguir, voltará ao seu país.

À Lusa, salientou a importância de haver tantos candidatos às eleições: "É bom para o futuro, porque dá oportunidade aos timorenses para participarem no processo político do país e não apenas os líderes da primeira geração".

Estas foram as maiores eleições de sempre no país, com um número recorde de candidatos (16), de eleitores (859.613) e de estações de voto no país (1.500), a que se somam centros de votação em cinco países.

Além dos dois centros de votação em Portugal, haverá ainda locais de votação na Austrália (três), Coreia do Sul (um), Inglaterra (dois), Irlanda do Norte (um).