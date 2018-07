Dezoito instituições de ensino superior interditas de admitir novos estudantes em Moçambique

Lusa26 Jul, 2018, 14:14 | Mundo

"As dezoito instituições estão com problemas de infraestruturas e corpo docente", disse Ana Nhampule, presidente do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade no Ministério de Ensino Superior, Tecnologia e Ensino Técnico-Profissional, citada pelo diário eletrónico Canalmoz.

Ana Nhampule adiantou que a interdição vai durar um ano, seguindo-se uma avaliação que vai ditar o levantamento ou não da proibição.

A decisão resultou de 120 visitas realizadas por inspetores do Ministério do Ensino Superior, Tecnologia e Ensino Técnico Profissional

Os estabelecimentos de ensino atingidas pela decisão têm de sanar os problemas detetados, incorrendo em sanções caso em caso de incumprimento.

As sanções incluem multas, suspensão de atividade lectiva e encerramento.