Dezoito mortos em confrontos e incêndio em discoteca na Indonésia

Uma vítima foi esfaqueada e outras 17 morreram no incêndio na discoteca Double que deflagrou durante a violência, disseram as autoridades.



"Encontrámos 17 corpos no Double O, todos no segundo andar. Transportámos os corpos para o Hospital Selebe Solu", disse o chefe da divisão de saúde da polícia de Sorong, Edward Panjaitan.



"O incêndio na discoteca começou no primeiro andar. Tentámos evacuar o maior número de pessoas possível, mas depois dos bombeiros terem apagado o fogo esta manhã, encontrámos lá corpos", disse o chefe de polícia de Sorong, Ary Nyoto Setiawan, em comunicado.



"O confronto começou ontem (segunda-feira) à noite (...), um conflito que se arrastava desde sábado", acrescentou.