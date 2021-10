DGS. Contacto com alguém infetado deixa de obrigar pessoas vacinadas a isolamento

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Foi publicada a norma que altera as regras do isolamento para quem teve contacto com pessoas infetadas. A nova regra muda a definição de baixo e alto risco e em alguns casos acaba com a quarentena para quem tem a vacinação completa e teste PCR negativo. A norma entra em vigor a partir do próximo domingo. Foi publicada a norma que altera as regras do isolamento para quem teve contacto com pessoas infetadas. A nova regra muda a definição de baixo e alto risco e em alguns casos acaba com a quarentena para quem tem a vacinação completa e teste PCR negativo. A norma entra em vigor a partir do próximo domingo.





A partir de hoje as salas de espetáculo podem voltar a ter a lotação a 100 por cento, mas o uso de máscara continua a ser obrigatório. Espera-se agora que a DGS esclareça as regras para quem está em cima do palco. A partir de hoje as salas de espetáculo podem voltar a ter a lotação a 100 por cento, mas o uso de máscara continua a ser obrigatório. Espera-se agora que a DGS esclareça as regras para quem está em cima do palco.





O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares diz que todas as medidas que contribuam para o funcionamento normal das escolas são positivas.



Manuel Pereira lembra que a experiência do ensino à distância dos últimos dois anos vai agora ajudar a que nenhum aluno se sinta excluído. Mesmo que tenha de ficar em isolamento. O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares diz que todas as medidas que contribuam para o funcionamento normal das escolas são positivas.Manuel Pereira lembra que a experiência do ensino à distância dos últimos dois anos vai agora ajudar a que nenhum aluno se sinta excluído. Mesmo que tenha de ficar em isolamento.





12h58 - A Autoridade Regional de Saúde dos Açores diagnosticou nas últimas de 24 horas 30 novos casos de covid-19, registando ainda a recuperação de oito pessoas e 10 doentes internados.







12h44 - A América Latina e Caraíbas totalizam 1.489.840 mortes para 44.954.271 casos, a Europa 1.312.329 mortes (67.862.834 casos), a Ásia 840.620 mortes (53.971.660 casos), os Estados Unidos e Canadá 725.516 mortes (45.080.677 casos), a África 210.704 mortes (8.300.184 casos), o Médio Oriente 198.925 mortes (13.373.112 casos) e a Oceânia 2.174 mortes (180.555 casos).





12h43 - A pandemia de covid-19 matou pelo menos 4.780.108 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP com base em fontes oficiais.





Mais de 233.723.290 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.







Mais de 15.900 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a covid-19 foram notificadas em Portugal, das quais 5.929 forma classificadas como graves e que incluem 85 casos de morte em idosos, segundo dados do Infarmed.



"Os casos de morte ocorreram num grupo de indivíduos com uma mediana de idades de 77 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal entre cada óbito e a vacina administrada, decorrendo também dentro dos padrões normais de mortalidade da população portuguesa", ressalva o "Relatório de Farmacovigilância - Monotorização da Segurança das Vacinas contra a covid-19 em Portugal".



Desde o início da campanha de vacinação a 27 de dezembro de 2020 até 26 de setembro, foram registadas 15.922 notificações de reações adversas (RAM), num total de 15.956.183 doses administradas, 5.929 (37%) classificadas como "graves" e 9.993 (63%) como "não graves".



Das reações notificadas como "graves", 3.612 foram classificadas como "clinicamente importantes" (23%), 1.517 geraram incapacidade (9,5%), 557 motivaram hospitalização (3,5%), 158 representaram "risco de vida" (1%) e 85 morte (0,5%).



Dos casos classificados como graves, cerca de 85% dizem respeito a situações de incapacidade temporária (incluindo o absentismo laboral) e outras consideradas clinicamente significativas pelo notificador, quer seja profissional de saúde ou utente, refere a Autoridade Nacional do Medicamento.



"Com o decorrer do programa de vacinação, e o estímulo para a notificação de suspeitas de RAM associadas a vacinas contra a covid-19, este valor tem aumentado", sublinha.



Contudo, acrescenta, "as reações adversas são pouco frequentes, com cerca de 1 caso em mil inoculações, um valor estável ao longo do tempo".



O maior número de casos registou-se na faixa etária 25/49 anos (2.799), grupo onde foi administrado o maior número de vacinas (5.420.526).



O Infarmed reporta 22 casos de reações não graves em menores de 3 anos, explicando que dizem respeito "a ocorrências não graves de febre, regurgitação ou irritabilidade em crianças cujas mães poderão ter sido expostas à vacina".



Na faixa etária dos 12-17 anos, foram notificados 47 casos como graves e 30 como não graves, num total de 994.827 vacinas inoculadas, o que representa 0,1 reações adversas por 1.000 doses administradas.



Segundo o Infarmed, os casos notificados como graves são reações de tipo alérgico, que dependem do perfil individual do vacinado.



"São casos que motivaram observação e/ou tratamento clínico, mas todos tiveram evolução positiva e sem sequelas. Oito destes casos foram casos de mio/pericardite", salienta.



Entre os 18 e os 24 anos, foram registadas 310 reações graves e 433 não graves, em 1.066.386 vacinas inoculadas.



No grupo 50/64 anos, foram notificadas 1.360 reações graves e 2.247 não graves, num total de 3.887.195 doses, enquanto na faixa etária 65/79 anos foram registadas 775 reações graves e 1.206 não graves (em 3.233.934 vacinas), e nos maiores de 80, 363 reações graves e 279 não graves (1.352.978 de vacinas administradas).



Do total de reações adversas, 8.434 são referentes à vacina da Pfizer/BioNtech, num total de 10.731.924 doses administradas, 4.293 da Astrazeneca, em 2.202.274 doses inoculada, 1.778 da Moderna (1.901.818 doses) e 1.340 da Janssen (1.120.167).



Por cada 1.000 doses administradas, foi comunicada uma RAM nas vacinas Pfizer, Moderna e da Janssen, e duas na AstraZeneca.



O Infarmed ressalva que estes dados "não permitem a comparação dos perfis de segurança entre vacinas, uma vez que estas foram utilizadas em subgrupos populacionais distintos e em períodos e contextos epidemiológicos distintos".



A maioria das reações foi registada em mulheres, com 3.925 notificações de casos graves e 6.739 não graves, enquanto nos homens foram, respetivamente, 1.688 e 2.702.



A reação mais notificada é dor de cabeça (3.826), seguida da febre (3.820), dor muscular (3.744), dor no local de injeção (3.347), fadiga (1.864), calafrios (1.618), náusea (1.453), dores nas articulações (1.187), dor generalizada (1.067), tonturas (960), mal-estar geral (900), dor nas extremidades corporais (830), aumento dos gânglios linfáticos(808), fraqueza orgânica (728), vómitos (716).



Durante o período de recobro pós-vacinal estabelecido, de 30 minutos, é monitorizada a ocorrência de qualquer reação imediata do tipo alérgico. Após este período, qualquer suspeita de reação alérgica grave deve motivar a procura de atendimento médico imediato.







A modalidade "Casa Aberta" para entrega e renovação do cartão de cidadão e do passaporte arranca no sábado e a expectativa do Governo é que ajude a regularizar até ao final do mês os acumulados durante a pandemia.



O objetivo foi hoje apontado pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que, em declarações à agência Lusa, explicou que a medida vai permitir recuperar algum do tempo perdido quando as Lojas do Cidadão encerraram devido à pandemia da covid-19.



Durante os próximos oito sábados, algumas Lojas do Cidadão vão estar abertas com um horário alargado, entre às 9h00 e as 22h00, na modalidade "Casa Aberta" para a entrega e renovação do cartão de cidadão ou do passaporte.



A modalidade vai estar disponível em quatro lojas na área de Lisboa - Laranjeiras, Saldanha, Marvila e Odivelas -, duas na área do Porto - Porto e Vila Nova de Gaia, e em Coimbra, Braga e Faro, além dos balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado (IRN), no Campus da Justiça de Lisboa.



"Muitos mais balcões abertos, durante mais tempo, para que consigamos, desejavelmente, escoar o acumulado de entregas e de emissões de cartão de cidadão", resumiu a ministra Alexandra Leitão.







12h20 - As autoridades de Macau confirmaram hoje que o surto de covid-19 que levou à realização de testes em massa à população, totalizando sete infeções, teve origem no mesmo caso, um viajante da Turquia, diagnosticado na sexta-feira passada.



"Depois de fazermos o sequenciamento (das amostras recolhidas), verificámos que todos os pacientes foram infetados pela variante Delta (...) e que têm a mesma estirpe até 99%, portanto podemos dizer que têm a mesma fonte", informaram as autoridades sanitárias, durante a conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



As autoridades acrescentaram que a fonte do novo surto "é o 64.º caso", um residente de Macau com nacionalidade turca, de 31 anos, que viajou da Turquia, com escala em Singapura.







Merck anuncia que um ensaio clínico apresentou resultados positivos para o medicamento oral molnupiravir reduziu em cerca de 50% o cenário de internamento ou morte para doentes em risco de forma grave da doença.





A Merck e o parceiro Ridgeback Biotherapeutics procuram autorização nos Estados Unidos para o uso do molnupiravir o mais rapidamente possível e pretendem submeter este medicamento o quanto antes às agências reguladoras de saúde a nível mundial.





“Isto vai mudar as metodologias sobre como gerir a covid-19”, acredita Robert Davis, diretor executivo da Merck.







11h38 - As condições para a candidatura à linha de apoio Retomar



As candidaturas à nova Linha de Apoio à Recuperação Económica - Retomar estão abertas desde o final da manhã de quinta-feira, anunciou hoje o Banco Português de Fomento (BPF).



"Estão abertas, desde o final da manhã de ontem (quinta-feira), as candidaturas à nova Linha de Apoio à Recuperação Económica - Retomar, criada com o objetivo de apoiar as empresas mais afetadas pela pandemia que, terminada a moratória, não estejam em condições de retomar imediatamente as suas obrigações de pagamento", refere o BPF em comunicado.



Com uma dotação de 1.000 milhões de euros, esta linha de apoio foi "desenvolvida tendo em consideração as necessidades das empresas que necessitam de reestruturar o seu capital, procurando dar-lhes proteção e poder na negociação com os seus credores".



Destina-se a "empresas de qualquer dimensão que desenvolvam, em território nacional, atividade principal num dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19 e que cumpram cumulativamente as condições e os requisitos de acesso à linha".



De acordo com o BPF, com um prazo máximo de operação de até oito anos (ou de até 10 anos, no caso de micro e pequenas empresas), incluindo um máximo de 24 meses de carência de capital, a linha Retomar será executada através de três mecanismos: Reestruturação da totalidade dos empréstimos em moratória; refinanciamento parcial da totalidade das operações de crédito em moratória; e empréstimo com garantia para cobertura de necessidades de liquidez adicional.



São elegíveis a este apoio as empresas que não foram consideradas como "em dificuldade" em dezembro de 2019, que não se encontrem em mora há mais de 90 dias ou em situação de insolvência, execução ou cessação de pagamentos, que não tenham sede em 'offshores' e que apresentem uma situação regularizada na Segurança Social.



Todas as empresas que se candidatem devem apresentar resultados positivos em 2019 ou um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) positivo em dois dos últimos quatro anos.



Adicionalmente, as empresas candidatas têm que registar quedas de faturação operacional iguais ou superiores a 15% em 2020, face a 2019, assim como uma descida do volume de negócios operacional no segundo trimestre de 2021, quando comparado com o período homólogo de 2019.







As pessoas com vacinação completa que tenham tido um contacto de risco deixam de fazer isolamento se testarem negativo à covid-19, exceto se forem coabitantes e partilharem o mesmo quarto com a pessoa que testou positivo.



Segundo a norma hoje divulgada pela Direção Geral da Saúde (DGS), estão obrigados a isolamento os contactos de casos confirmados no contexto de surtos em lares e noutras estruturas para pessoas idosas, unidades de cuidados continuados, de acolhimento de crianças e jovens em risco, cadeias e centros de acolhimento de migrantes e refugiados.



O mesmo acontece para quem resida ou trabalhe em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) ou noutras respostas similares dedicadas a pessoas idosas, que são igualmente considerados contactos de alto risco e, por isso, sujeitos a isolamento profilático.



Segundo a DGS, "em situação excecionais, a Autoridade de Saúde pode determinar, fundamentada numa avaliação de risco caso a caso, o isolamento profilático a contactos de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / covid-19 noutras circunstâncias não previstas na presente norma".







O uso de máscaras no recreio das escolas deixa de ser obrigatório e as medidas de isolamento profilático de contactos de baixo risco passam a ser mais flexíveis, segundo normas divulgadas hoje pela Direção-Geral da Saúde.



A nova versão do documento "Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar" para o ano letivo 2021/2022 resulta de uma revisão efetuada pela Direção-Geral da Saúde ao referencial existente, "à luz dos princípios de evidência (prova) e conhecimento científicos, bem como da evolução do estado vacinal da população e da situação epidemiológica do país", lê-se no documento publicado no site da DGS.



O referencial determina que "qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino".



Contudo, sublinha a DGS, "esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas".



Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a utilização de máscara é recomendada para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida adicional de proteção uma vez que estas crianças não se encontram vacinadas.



Também neste caso, a máscara pode ser utilizada nos espaços de recreio ao ar livre perante a presença de aglomerados de pessoas.



Segundo o referencial, "a utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente".



Relativamente, às medidas individuais a aplicar aos contactos, o Referencial estipula que, "após determinação de isolamento profilático e na sequência de maior estratificação do risco, nomeadamente tendo em conta o estado vacinal do contacto, por parte da autoridade de saúde territorialmente competente, os contactos podem vir a interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva".



"Em concordância com a norma n.º 015/2020 da DGS, aos contactos com história de infeção pelo SARS-CoV-2/Covid-19 há menos de 180 dias, não se aplica a realização de testes laboratoriais, o isolamento profilático e a vigilância ativa, estando sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição", salienta à DGS.







10h47 - O Estado australiano de Victoria torna obrigatória a vacinação covid para atletas. A decisão prevê a obrigatoriedade para 1,25 milhões de "trabalhadores autorizados" que sejam vacinados com duas doses até final de novembro.





O Presidente brasileiro disse esta quinta-feira que foi alvo de troça em Portugal pelo facto de o seu Governo defender o uso de fármacos sem comprovação científica contra a covid-19.



A declaração de Jair Bolsonaro deu-se durante a sua habitual transmissão em vídeo nas redes sociais, em que, entre outros temas, voltou a defender aquilo a que chama de "tratamento precoce" contra a covid-19, um conjunto de fármacos sem eficácia contra a doença, como cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e nitazoxanida.



"Eu vi um deboche (troça) de uma televisão portuguesa em cima da gente. Não sei viram esse filme aí. O repórter falando que entrevistou o (Hamilton) Mourão (vice-presidente do Brasil). Perguntaram o que é que o Mourão tomou (quando esteve infetado) e ele falou:'tomei isso'", começou por contar Bolsonaro.



"Daí, a repórter brasileira pergunta: 'tomou isso? mas não tem comprovação científica contra a covid-19!' e o Mourão respondeu:'mas eu estou vivo'. Piada em Portugal. Piada!", criticou o mandatário brasileiro.



Após ser diagnosticado com covid-19 em dezembro do ano passado, Hamilton Mourão fez uso de hidroxicloroquina, azitromicina e nitazoxanida, segundo informou a própria assessoria da vice-presidência na ocasião.



Segundo o chefe do Estado, os que falam contra o "tratamento precoce" "tremem" e "falam fino" quando recebem um diagnóstico positivo da doença e passam a "tomar qualquer" coisa.







10h27 - Apenas três países da UE vacinaram mais de 75% da população. ECDC alerta para aumento de casos no outono









10h05 - Nove pessoas morreram quando um incêndio deflagrou numa unidade de cuidados intensivos num hospital romeno que tratava pacientes com COVID-19. Foi, segundo as autoridades, o terceiro incêndio desta gravidade em hospitais do país em menos de um ano.



Os bombeiros extinguiram o incêndio no hospital da cidade de Constanta por volta das 7h55. Imagens de vídeo mostram pacientes a saltar das janelas dos níveis inferiores do hospital.



O ministro interino da Saúde, Cseke Attila, disse que 113 doentes estavam no hospital na altura do incêndio, incluindo 10 na unidade de cuidados intensivos.







Morreram mais 887 pessoas. Um número recorde de vítimas mortais. Um aumento que tem acontecido nos últimos quatro dias.



Foram ainda registados no país mais 24.522 casos.





09h01 - Índia vai retomar as exportações da vacina da AstraZeneca que produz no país através da plataforma Covax





O diretor-geral das Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu hoje aos países americanos que apoiem um acordo "juridicamente vinculativo" para enfrentar futuras pandemias, devido ao forte impacto da covid-19 na região, no último ano e meio.



"Há um consenso global emergente em torno da ideia de um acordo internacional juridicamente vinculativo sobre a preparação e resposta às pandemias", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa mensagem pré-gravada dirigida à Organização dos Estados Americanos (OEA).



O dirigente considerou que este mecanismo poderá fornecer um "quadro geral para a segurança da saúde global" e defendeu a cooperação internacional como "a única forma de enfrentar uma ameaça global".







As lojas e restaurantes deixam de estar sujeitas a restrições de horários e de limitação de clientes a partir de hoje, no âmbito da terceira fase do desconfinamento, que prevê também a reabertura de bares e discotecas.



A última fase do plano de levantamento das medidas impostas para a controlar a pandemia entra hoje em vigor, no dia em que Portugal continental passa também a estar em situação de alerta, o nível de resposta a situações de catástrofe mais baixo previsto na Lei de Base da Proteção Civil e que vigorou até às 23:59 de 31 de outubro.



Na prática, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, cafés e a generalidade do comércio deixam de estar limitados a um número máximo de clientes ou de pessoas por grupo, sendo também levantadas as restrições aos seus horários de funcionamento.



Os espaços de diversão noturna, encerrados desde março de 2020 devido à pandemia de covid-19, podem voltar a funcionar, numa altura em que o país está prestes a atingir os 85% dos residentes com a vacinação completa.



O uso de máscara mantém-se obrigatório nos transportes públicos, nas Lojas de Cidadão, nas escolas (exceto nos espaços de recreio ao ar livre), nas salas de espetáculos, nos cinemas, nas salas de congressos, nos recintos de eventos, nos serviços de saúde e nas estruturas residenciais para idosos, assim como nos espaços comerciais com área superior a 400 metros quadrados, incluindo centros comerciais.



Os clientes dos restaurantes e os hóspedes dos hotéis deixam de ter de apresentar o certificado de vacinação ou o teste negativo à covid-19, o mesmo acontecendo para as aulas de grupo em ginásios e para o acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos, termas e spas.



A entrada nos bares e nas discotecas fica dependente da apresentação do certificado, mas apenas para clientes, já que os trabalhadores e fornecedores estão dispensados desta regra.



Acaba também hoje a recomendação de teletrabalho, sem prejuízo da manutenção do desfasamento de horários, e é eliminada a regra que impunha a testagem em empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local de trabalho.





Portugal registou na quinta-feira mais mais 7 mortos e 749 novos casos de covid





Os internamentos foram menos 20 em enfermaria, num total de 366, e menos 2 em unidades de cuidados intensivos, para o total de 66.





Das última horas, o Brasil contabilizou 627 mortes e 27.527 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de queda nos indicadores da pandemia, informou hoje o executivo brasileiro.



O país sul-americano, com 213 milhões de habitantes, totaliza agora 596.749 óbitos devido à covid-19 e 21.427.073 diagnósticos positivos da doença, segundo dados do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde.



No mês de setembro, o Brasil registou o menor número de mortes (16.336) e casos (650.203) de covid-19 mensais de 2021.