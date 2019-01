Dhlakama morreu, mas é incontornável no congresso da Renamo

Lusa16 Jan, 2019, 17:37 | Mundo

A imagem do ex-presidente numa tarja saúda quem à tenda gigante montada para o magno encontro do partido, um congresso "singular", porque é o primeiro depois da morte "do pai da democracia", referiu Ossufo Momade, no discurso de abertura, na terça-feira.

O discurso homenageou Dhlakama, assim como os cânticos o evocaram, coreografados com fotos do líder histórico da Renamo que cada qual empunhava e acenava ao ritmo da música.

Está escrito no programa que na quinta-feira será votado o novo líder, mas Dhlakama é incontornável.

Cinco militantes formalizaram a candidatura à presidência: Manuel Bissopo, secretário-geral da Renamo, Elias Dhlakama, general na reserva e irmão do ex-presidente Afonso Dhlakama, Ossufo Momade, coordenador da Comissão Política da Renamo, Hermínio Morais, antigo comandante da guerrilha do partido, e Juliano Picardo, deputado na Assembleia da República.

As eleições gerais de 15 de outubro e as negociações de paz no país são os principais desafios que se vão colocar ao sucessor de Dhlakama.

A paz enche discursos do lado do Governo e da oposição, com esperança renovada, depois de Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi terem iniciado uma nova aproximação em agosto de 2017, com um encontro na serra da Gorongosa, precisamente num local junto ao escolhido para a realização do congresso.

Desde dezembro de 2016 que naquelas terras terminaram os confrontos entre militares do Governo e guerrilheiros do braço armado Renamo, graças a um cessar-fogo anunciado por Dhlakama.

O encontro decorre cerca de 45 quilómetros a norte da vila da Gorongosa e, apesar de as armas se terem calado, a viagem continua a ser difícil.

O caminho em terra batida é irregular e é preciso atravessar cursos de água, pelo que os congressistas podem agradecer ao facto de a chuva ainda não ter caído desde que a reunião começou - tanto mais que as delegações acampam em redor da tenda gigante montada para o evento.

Na zona não há cobertura de nenhuma rede de telecomunicações, pelo que, sempre que alguém precisa de usar o telemóvel ou ter acesso à Internet, tem que descer pelo caminho até à vila, à procura de rede.

Entre a vila da Gorongosa até ao congresso existem três cancelas das forças de defesa e segurança moçambicanas, a última muito próxima ao cordão de segurança do congresso, a cargo de homens da Renamo e que, por sua vez, tem outras três cancelas.

Os congressistas são controlados por guerrilheiros armados e na última cancela cada participante é revistado a pente fino.

A área do congresso é iluminada graças a dois geradores industriais e uma pequena feira, nas proximidades, foi aberta para a exposição produtos agrícolas, feitos pelos moradores locais que aproveitam o congresso para fazer negócio.

Batata, cebola, feijão e ananás são alguns dos produtos típicos do distrito que por ali estão à venda por estes dias, para alimentar aqueles que ajudam a escrever a história da oposição em Moçambique.