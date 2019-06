Dia D. Macron pede a Trump que preserve aliança dos povos livres

Andreia Martins - RTP06 Jun, 2019, 12:57 / atualizado em 06 Jun, 2019, 13:04 | Mundo

Há exatamente 75 anos, a 6 de junho de 1944, a Europa começava a libertar-se no jugo nazi com o desembarque histórico no norte de França de mais de 160 mil soldados Aliados. Esta quinta-feira, o dia é recordado perante a presença de alguns dos principais líderes mundiais e cerca de 500 veteranos de guerra.





Um dos momentos marcantes das cerimónias foi o discurso de Emmanuel Macron, direcionado a um dos aliados decisivos de há 75 anos. Se nesse dia as tropas norte-americanas constituiram uma ajuda fulcral para a libertação da França, o Presidente gaulês pediu hoje ao homólogo norte-americano para que os Estados Unidos “nunca deixem de viver a aliança dos povos livres”.





“A América nunca é tão grande quanto quando é fiel aos valores universais defendidos pelos seus pais fundadores” ou “quando se bate pela liberdade dos outros”, assinalou o líder francês.











"As forças aliadas que nos libertaram da tirania são as mesmas que constituíram as estruturas multilaterais da atualidade após a II Guerra Mundial. Não podemos repetir a história e devemos recordar-nos do que foi construído após esta guerra", disse ainda.







O chefe de Estado francês não esqueceu os veteranos presentes, tendo entregue a cinco antigos combatentes a Legion d’Honneur, a mais alta condecoração que pode ser atribuída a um cidadão francês.







“Sabemos o que vos devemos: a nossa liberdade. Em nome do meu país quero dizer obrigado. A França nunca vos esquecerá”, disse ainda Macron.



"Estes homens atravessaram o fogo do inferno"



Ainda antes, o Presidente norte-americano referiu no seu discurso que os veteranos norte-americanos da II Guerra Mundial “estão entre os melhores americanos de sempre”.





“Vocês são o orgulho da nossa nação, a glória da nossa república, agradecemos-vos do fundo dos nossos corações. Estes homens atravessaram o fogo do inferno. Eles chegaram até aqui para salvarem a liberdade, e depois voltaram a casa para mostrar o que é a liberdade”, afirmou Donald Trump.





Quem também marcou presença nas celebrações foi Theresa May, que está de saída do Governo britânico.





Na celebração dos 75 anos desde o desembarque na Normandia, foi inaugurado um memorial de homenagem aos 22 mil soldados britânicos que morreram a 6 de junho de 1944.





“É quase impossível compreender a coragem crua que os soldados tiveram naquele dia para saltar das embarcações para o mar, perante a fúria da batalha. Estes jovens pertenciam a uma geração muito especial, cujo espírito incomparável moldou o nosso mundo do pós-guerra”, disse a primeira-ministra britânica.





Sem esquecer a atualidade política e o processo do Brexit em curso, o Presidente francês lembrou que há laços entre França e o Reino Unido que não podem ser destruídos.







“Nada poderá apagar os laços que foram firmados com o sangue derramado por valores partilhados. As discussões do presente não apagam o que ficou do passado. Vamos estar sempre juntos, porque esse é o nosso destino comum”, sublinhou Emmanuel Macron, com partes do discurso a serem proferidas em inglês.







(com agências internacionais)



Macron pediu ainda para que as nações, instituições que Donald Trump costuma censurar nas suas críticas.