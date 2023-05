Dia da Europa. Marcelo apela a UE "atuante e liderante" sem "nacionalismos"

“Hoje, mais do que nunca, impõe-se que saibamos encontrar inspiração nos que, ao longo das últimas sete décadas, sonharam e ambicionaram uma Europa unida pela paz, pela esperança, pelo bem-estar futuro de prosperidade para todos os europeus, mas também solidária e acolhedora par os que nos procuram e necessitam do nosso apoio firme”, sustenta Marcelo em mensagem publicada no portal da Presidência da República.O chefe de Estado evoca a francesa Simone Veil, primeira mulher a presidir ao Parlamento Europeu, para escrever:, reforça.“Forjada em crises, como vaticinou Jean Monnet, a Europa tem vivido sob o espectro da emergência cíclica”, prossegue o presidente da República, referindo-se à pandemia da covid-19, ao “embate da inflação” e à “emergência do choque da guerra na Ucrânia”.

No mesmo texto, Marcelo reafirma o compromisso português “para com os princípios e valores fundadores” da UE, “a dignidade humana, a liberdade, a igualdade, a democracia, o Estado de direito, o respeito e promoção pelos direitos humanos, o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça social”.

Ainda de acordo com Marcelo Rebelo de Sousa,“Num tempo de incerteza, de imprevisibilidade e de crise, assume de sobremaneira importância garantir que as fortes mudanças em curso na União Europeia, nas suas fronteiras e no mundo mais alargado, não potenciem uma erosão destes valores comuns. Para tal,”, propugna.Portugal, estima por último Marcelo, “tem um papel a desempenhar em todos estes desafios”."O seu cumprimento projetará o nosso país, assegurará o bem-estar do nosso povo, e contribuirá para que a Europa ultrapasse a fase das emergências cíclicas e entre na fase, tantas vezes adiada, de maior autoconfiança partilhada entre Estados e povos”, conclui.