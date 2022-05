"Dia da Vitória". Rússia nega fim da guerra a 9 de maio

"Os nossos militares não ajustarão artificialmente as suas ações a qualquer data, incluindo o Dia da Vitória", disse Sergei Lavrov numa entrevista à televisão italiana Mediaset, transmitida no domingo, referindo-se à data comemorativa de 9 de maio de 1945 e à rendição nazi aos Aliados, incluindo à antiga União Soviética.

"O ritmo da operação na Ucrânia depende, acima de tudo, da necessidade de minimizar possíveis riscos para a população civil e para os militares russos", acrescentou. E volta a colocar ênfase nas ameaças de uma nova Guerra Mundial.

In esclusiva a #ZonaBianca il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, sulla possibilità cjhe la crisi ucraina sfoci in un conflitto mondiale. pic.twitter.com/3H9tvEhn5v — Zona Bianca (@zona_bianca) May 1, 2022

A Rússia celebra geralmente o Dia da Vitória com grande pompa e circunstância, com um grande desfile militar no centro de Moscovo e um discurso do presidente, Vladimir Putin, saudando o papel de liderança do país na derrota do fascismo na Europa.







Contudo, as celebrações deste ano têm como cenário de fundo uma campanha militar de Moscovo na Ucrânia, que Putin justificou com a necessidade de "desnazificar" a antiga república soviética, com outras referências à Segunda Guerra Mundial. Um tema retomado na entrevista da última noite, em que comparou Zelensky a Hitler.

"Zelensky ebreo? Lo era anche Hitler"

A #ZonaBianca Sergej #Lavrov, il ministro degli Esteri russo, sull'influenza nazista sul territorio ucraino. pic.twitter.com/jaZPBcXA4d — Zona Bianca (@zona_bianca) May 1, 2022

"Celebraremos solenemente o 9 de maio, como sempre fazemos. Recordemos aqueles que caíram pela libertação da Rússia e de outras repúblicas da ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), pela libertação da Europa do flagelo nazi", disse Lavrov.

O chefe da diplomacia russa acrescentou que, na Ucrânia, não exigem a demissão de Zelensky, mas sim que ele dê a ordem para que o Exército e o povo "parem a resistência".

Sobe o rumo da guerra, as declarações do Presidente da Ucrânia parecem ir no sentido de que está em curso uma intensificação, não o fim.



Zelensky argumenta que as tropas russas estão a intensificar os ataques nas cidades do sul do país com bombardeamentos a armazéns e empresas agrícolas.

c/Lusa