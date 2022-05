"Dia da Vitória". Ucrânia em alerta para fortes bombardeamentos a partir de domingo

Foto: Serhii Nuzhnenko - Reuters

O Conselho Nacional de Defesa e Segurança da Ucrânia emitiu um alerta dando nota de que a partir de dia 8 podem ocorrer bombardeamentos massivos não apenas no Donbass e no sul do país, mas praticamente em toda a Ucrânia.