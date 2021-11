Dia de "choque elétrico" em França contra abuso de mulheres e crianças

", afirmou à agência Lusa Sophie Barre, ativista no coletivo "#NousToutes".Nascido em 2018, após as denúncias "#metoo", de mulheres vítimas de assédio sexual nos Estados Unidos, que em França se transformaram em "#balancetonporc", este coletivo está a organizar mais de 80 manifestações em todo o país para alertar para a violência contra as mulheres, especialmente os abusos sexuais e os feminicídios.Em França, desde o início do ano, mais de 100 mulheres já foram mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros e uma grande percentagem já tinha mesmo apresentado queixa contra os seus assassinos.Nas redes sociais, cada vez mais mulheres denunciam que mesmo o processo de apresentar queixa é penoso, não sendo levado a sério pela polícia francesa.", denunciou Sophie Barre.A igualdade de género foi uma das principais causas do mandato de Emmanuel Macron, mas as associações feministas acusam o governo de não investir nesta questão, o que leva à precariedade do estatuto da mulher em França, mesmo se o movimento feminista ganha cada vez mais destaque.", disse Suzy Rojtman, porta-voz do Coletivo Nacional para os Direitos da Mulher.Este protesto, que acontece dias antes de se assinalar no dia 25 de novembro a jornada da luta contra a violência sobre as mulheres, vai servir também para chamar a atenção dos candidatos às eleições presidenciais em França, que acontecem em abril de 2022, para a importância da mudança das leis de proteção das mulheres no país.





Os protestos contra a violência praticada contra as mulheres e contra as crianças em França vão continuar até dia 27 de novembro, com diferentes iniciativas espalhadas por todo o território.