Dia de greve geral. Confrontos numa das manifestações em Barcelona

Após dois dias de marcha sobre Barcelona, chegaram já ao centro da cidade as colunas provenientes de cinco diferentes cidades catalãs pela libertação dos líderes independentistas que estão detidos. Existem dados contraditórios sobre a adesão à greve geral, e há também registo de alguns primeiros confrontos entre manifestantes e forças policiais.

Paralelamente à concentração principal, que juntava as colunas provenientes das cinco cidades, há também uma manifestação estudantil alternativa, que se encaminhou pela Via Laietana e na qual se registaram os primeiros confrontos do dia.





O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitiu que a greve desta sexta-feira pode vir a ser das mais complicadas, temendo a chegada de “grupos radicais do País Basco”.



"Não nos vão apanhar de surpresa", garantiu Grande-Marlaska. "Estamos a enfrentar uma situação de violência minoritária, mas muito organizada. Não haverá impunidade", acrescentou.





Ao início da tarde, a Sagrada Família foi encerrada ao público por não estarem reunidas as condições para o normal funcionamento. De acordo com a Guarda Urbana de Barcelona, quatro mil pessoas estão concentradas no local.

Se llevan a un joven detenido pic.twitter.com/aYMGBElpHA — Jessica Mouzo (@CinzasNoPeto) October 18, 2019

Noite violenta

O último balanço aponta para 42 feridos e 16 pessoas detidas na última madrugada.







(em atualização)



A greve foi convocada pelos sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), depois de ter sido anunciada a condenação de nove líderes independentistas.A marcha levou aoO caos também se instalou no aeroporto de Barcelona, com mais de meia centena de voos cancelados.“Devido à concentração de um grupo de manifestantes em frente às portas da Basílica, o acesso ao local não pode ser garantido”, lê-se num tweet partilhado na página do monumento.A manifestação decorre sem grandes incidentes. No entanto, alguns testemunhos publicados na rede social Twitter dão conta de que já há registos de detenções.A Guarda Civil, através do, anunciou que a página“Tsunami Democratic” - utilizada para coordenar os protestos - seria encerrada por ordens judiciárias. Segundo explica a Guarda Civil, a plataforma digital poderia “favorecer a prática de crimes”.A quarta noite consecutiva de protestos na Catalunha foi, mais uma vez, marcada por violentos protestos: lojas vandalizadas, caixotes do lixo e carros em chamas, confrontos com a polícia e agressões entre grupos de extrema-direita.A tarde de quinta-feira decorria sem grandes incidentes, mas ao início da noite e ao longo da madrugada o ambiente agudizou-se, com intensos confrontos entre a polícia e os manifestantes.