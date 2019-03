Dia de violência nas ruas de Paris

É o décimo oitavo sábado de protesto dos coletes amarelos em França. Foram destruídas e pilhadas várias lojas na Avenida dos Campos Elísios e vandalizado um famoso restaurante de Paris.



Também foram incendiadas varias viaturas. Alguns manifestantes envolveram-se em confrontos com as autoridades.



A polícia lançou gás lacrimogéneo e deteve dezenas de pessoas.



Depois de protestos mais pacíficos nos últimos sábados, a violência intensificou-se hoje, um dia depois do fim do "grande debate nacional" em França, que Emanuel Macron organizou para responder às preocupações dos franceses.



Os manifestantes consideram que foi um debate vazio e vêem-no como uma jogada de campanha a pensar nas eleições Europeias.



O movimento dos coletes amarelos garante que não vai baixar os braços e promete bloqueios à economia.