17h37 - Mediação internacional? Votar o resultado do referendo?



Váris jornais espanhóis citam um porta-voz do governo catalão, que explicou que o adiamento da declaração de Puigdemont se ficou a dever a "contactos para mediação internacional" do impasse.



Segundo o El País, o mediador que está em conversações com o chefe de estado catalão é europeu.



No entanto, também o jornal El País cita responsáveis da campanha Junts per Sí, que referem que o atraso se deve ao desacordo entre Puigdemont e o partido pró-independência CUP, uma vez que os últimos querem submeter o resultado do referendo a uma votação no Parlamento e o chefe catalão recusa essa hipótese.



17h23 - Reunião com porta-vozes dos partidos



A reuinião com porta-vozes dos partidos e com a presidente do Parlamento catalão levou ao atraso de uma hora em relação ao horário previsto para a declaração de Puigdemont.



El Ple del #Parlament comença amb retard perquè la presidenta convoca una reunió de la junta de portaveus — Parlament Catalunya (@parlament_cat) October 10, 2017

#Puigdemont just arrived at the parliament. He will deliver his speech at 6 p.m. #Oct10 pic.twitter.com/LS6gO5fs0i — Fanny Facsar (@FannyFacsar) October 10, 2017

Mina Andreeva, porta-voz do presidente da Comissão Europeia, já veio desmentir no Twitter qualquer reunião entre Jean-Claude Juncker e Carles Puigdemont."Notícias falsas. Juncker não está a falar com Puigdemont", escreveu na rede social.A BBC avança que o líder catalão Carles Puigdemont pediu que a declaração fosse adiada por uma hora. Segundo a Euronews, o presidente da Catalunha está nesta altura reunido com o presidente do Parlamento catalão e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.O presidente francês considera que a União Europeia não deve ocupar o papel de mediador na solução da crise catalã. Para Emmanuel Macron, trata-se de um "assunto interno" que Espanha será capaz de resolver por si. As declarações do líder francês foram feitas em Frankfurt, antes de uma reunião com a chanceler alemã Angela Merkel.– É muito difícil prever com exatidão o que se poderá passar em caso de declaração da independência. Sabe-se que Madrid poderá optar pela suspensão imediata da autonomia da Catalunha, ativando o artigo 155 da Constituição espanhola, que retira as principais competências ao executivo regional da Catalunha.Este artigo nunca foi acionado ao longo da história democrática de Espanha.Há também quem acredite que a declaração de independência de Puigdemont possa não ter efeitos imediatos, de forma a deixar um intervalo de tempo para negociar com o Governo central.- Iniciamos a cobertura de uma sessão plenária que poderá ser decisiva para o futuro de Espanha. Em ebulição desde o referendo de 1 de outubro, considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional espanhol, os responsáveis regionais ameaçam com a possibilidade de uma declaração unilateral da independência.Têm sido dias de enorme conflitualidade entre Madrid e Barcelona, desde logo pelas circunstâncias em que decorreu o referendo, à revelia da justiça e com registo de mais de 800 feridos, na sequência da intervenção incisiva da polícia nacional.Logo na noite do escrutínio, Carles Puigdemont afirmava que os resultados obtidos desencadeariam um processo de declaração de independência. Segundo o governo catalão, mais de 90 por cento dos votantes escolheram o "sim" à independência, num referendo que contou com cerca de 42 por cento de afluência.Nos dias que se seguiram ao voto, o rei de Espanha e o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, vieram criticar a forma como está a ser conduzida a causa catalã e acusar os lideres regionais de irresponsabilidade.Em resposta, Carles Puigdemont acusou o monarca de colagem ao discurso do Governo, apontando que o seu discurso ignorou a vontade do povo catalão. Mais uma vez, o líder regional voltou a sinalizar que não se afastaria "nem um milimetro" do destino ditado pelo referendo, sugerindo que a declaração de independência poderia ocorrer na segunda-feira, dia 9 de outubro.Numa tentativa de evitar qualquer declaração de independência, o Tribunal Constitucional espanhol interveio novamente e decidiu suspender a sessão legislativa de segunda-feira, a pedido do Partido Socialista no Parlamento catalão. No entanto, uma nova sessão plenária acabaria por ser marcada para o dia seguinte.Até esta terça-feira, têm sido várias as pressões que tentam demover o líder catalão de uma eventual declaração unilateral. Desde as vozes europeias, a nível nacional e comunitário, que pedem contenção e apelam à unidade de Espanha, até às empresas e bancos da região, que desde o final da última semana têm transferido as sedes sociais para cidades espanholas fora da Catalunha.