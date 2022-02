Dia dos Namorados. Deputado russo quer banir festejos do "culto" ocidental

Em entrevista à RIA Novosti, o deputado russo, conhecido pelas declarações controversas, considerou que “este feriado não devia ser reconhecido”. “Não é uma boa decisão realizar tais eventos no nosso país”.





O dia de São Valentim começou por ser assinalado por celebrações religiosas em honra de um dos primeiros mártires cristãos. Apesar de serem conhecidos três santos deste nome, o de dia 14 foi considerado patrono dos casamentos e daí a abençoar namorados foi um pulinho.





O comércio apropriou-se da data e em todo o mundo transformou-a no dia em que namorados, pares e amigos, trocam presentes e partilham o dia em atividades românticas, incluindo o noivado ou o casamento. Para Milonov, o dia de São Valentim não passa de um “culto da farta forma de vida ocidental”.





O deputado é um conhecido homofóbico que defendeu o ano passado a “esterilização” dos homens homossexuais à semelhança de “gatos vadios”, considerando-os “o estádio evolutivo mais baixo de todo o reino animal”. Palavras que lhe valeram uma admoestação do Conselho para os Direitos Humanos.

Este ano, apontou aos namorados e ao Dia de São Valentim, talvez devido à importância crescente da data na vida social russa. A RIA Novosti fez notar que a popularidade dos festejos quadruplicou nos últimos 15 anos na Rússia, com diversos setores económicos, especialmente o comércio e o hoteleiro, a registarem lucros substanciais.







Na semana passada, o site Aliexpress Russia reportou um aumento significativo em compras de produtos de tratamento e embelezamento do corpo e do rosto, assim como de conjuntos de manicura, de velas e de joias nos dias antecedentes a 14 de fevereiro.







A opinião de Milonov é partilhada por outros políticos e ativistas anti-ocidentais. Por exemplo no Afeganistão, agora sob jugo Taliban, as celebrações foram contidas este ano. O resto do planeta, do Cairo, ao Uganda passando pela Tailândia ou Paris, festejou alegramente.



Da lenda às tradições





Antes da apropriação comercial e durante décadas o amor foi declarado neste dia apenas com um bilhetinho manuscrito e enfeitado pelo próprio, dedicado ao seu amor. Os aderentes à brincadeira eram sobretudo crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre estes começou depois a tradição do jantar romântico e da troca de flores.

De acordo com a tradição, depois folclore, Valentim foi um bispo que desafiou as ordens de um imperador romano e continuou a celebrar casamentos cristãos.







Preso e condenado à morte, ele próprio se terá apaixonado depois pela filha, cega, do carcereiro, tendo-lhe escrito uma carta assinada “teu Valentim”. A rapariga recuperou milagrosamente a visão mas o malogrado bispo foi mesmo decapitado, a 14 de fevereiro de 270. A Igreja católica retirou a festa do seu anuário em 1969 devido à falta de provas históricas que comprovassem a lenda.





Historiadores acreditam que a celebração de São Valentim terá sido a cristianização de um anterior festival romano pagão conhecido como Lupercália, que celebrava dia 15 de fevereiro a fertilidade como antecipação da primavera, em honra de Juno e de Pan, ela deusa das mulheres e do casamento e ele deus da natureza.







Entre os cristãos o dia terá começado por ser celebrado com um jejum, à semelhança da quarta-feira de cinzas antes da Páscoa, antes de passar a enaltecer o amor romântico na Alta Idade Média.

No século XVII, em França e em Inglaterra, o dia já comemorava os namorados, tradição depois herdada pela generalidade dos países anglo-saxões e em especial pelos Estados Unidos, onde se desenvolveu até alastrar, enquanto grande aposta comercial, ao mundo inteiro.





No século XIX e com a disseminação da literacia, a data começou a ser assinalada por recados manuscritos enfeitados com cupidos e corações, trocados discretamente entre os amantes ou apaixonados como declaração de amor ou pedido de namoro.



Atualmente os cartões, com mensagens e imagens variadas mas com o mesmo objetivo, são produzidos e vendidos em massa. A cor vermelha assinala também a data, tal como no Natal.







Doces, como chocolates, ou alimentos considerados afrodisíacos, são tipicamente consumidos neste dia, e dão-se rosas vermelhas ou simplesmente ramos de flores, e balões também vermelhos em forma de coração.

A data é ainda preferida por muitos para pedir alguém em casamento ou para trocar alianças.







O Dia dos Namorados, com a ênfase nas relações amorosas e no coração, tem sido aproveitado nos últimos anos por associações e organizações para denunciarem problemas como a violência no namoro ou as doenças coronárias. Nairobi organizou doações de sangue.