Dia nacional da China. Pequim faz demonstração de força e cruza zona de defesa de Taiwan

"A China tem sido beligerante e minou a paz regional enquanto se envolve em vários atos de intimidação", declarou o primeiro-ministro Su Tseng-chang aos jornalistas na manhã de sábado.“É óbvio que o mundo, a comunidade internacional, rejeitam cada vez mais esses comportamentos da China”, acrescentou.



A primeira formação integrava 25 aviões de combate, que partiram em direção à ilha a 180 quilómetros a leste da China, que Pequim vê como uma província rebelde e que deve ser integrada no seu território.







Mais tarde, já noite, partiram mais 13 aviões, na direção do Canal Bashi, que separa Taiwan das Filipinas. Esta é uma via navegável importante que liga o Pacífico ao disputado Mar do Sul da China.





A zona de identificação de defesa aérea é o espaço aéreo no qual aéreo no qual um Estado pode identificar e localizar aeronaves por razões de segurança nacional.





O ministério da Defesa de Taiwan confirmou que os seus caças foram enviados contra 18 J-16, quatro caças Su-30, dois bombardeiros H-6 com capacidade nuclear e um avião antissubmarino. Mais tarde, foram 10 J-17, dois bombardeiros H-6 e um avião de alerta precoce.





Taipei esclareceu que, após os seus radares terem detetado a entrada das aeronaves chinesas, enviou os seus os aviões de combate enquanto sistemas de mísseis os monitorizavam.





Esta movimentação chinesa acontece na mesma semana em que Pequim se insurgiu contra a presença de um navio de guerra britânico no estreito de Taiwan, um ato que apelidou de “intenção maliciosa”.







A China reclama a soberania sobre este estreito bem como sobre quase todo o Mar do Sul da China. Os Estados Unidos e outros países alegam que esta área pertence a águas internacionais e, consequentemente, está aberta a todos.

“Não façam asneiras”



Alguns especialistas consideram que a tensão entre a China e Taiwan está no pior momento desde meados da década de 1990.



Alexander Huang, professor associado da Universidade Tamkang em Taipei, considera que a última incursão visa enviar uma mensagem a Taiwan, mas também aos Estados Unidos e ao Reino Unido.



“Existem três formações, incluindo um porta-aviões na região, dois americanos e um britânico”, declarou o académico à agência France Presse.



"A China está a enviat uma mensagem política aos Estados Unidos e ao Reino Unido em seu feriado nacional: "Não façam nada estúpido na minha região".

Incursões aéreas diárias



A China aumentou o envio de aviões militares em direção a Taiwan desde que Xi Jinping de tornou presidente da China.





Em 2016,Tsai Ing-wen, foi eleita presidente de Taiwan e a sua aberta rejeição da visão de Pequim de que a ilha faz parte de uma "China única" só acicatou os ânimos. O ritmo do envio dos aviões tornou-se quase diário, nos últimos dois anos, constituindo uma forma de assédio militar.





Na semana passada, 24 aviões seguiram na direção da ilha de governo democrático, na sequência do anúncio da candidatura ao grupo de trocas comerciais de países do Pacífico, no qual a China também se registou.





Este ano foram detetadas mais de 500 incursões aéreas chinesas, quando no ano passado não foram mais de 380.





O governo democrático de Taiwan alega que os seus 23 milhões de habitantes vivem sob a ameaça constante de uma invasão chinesa.





Taiwan separou-se da China durante uma guerra civil, em 1949, mas Pequim nunca abdicou de voltar a anexar o território e está contra o envolvimento da ilha em quaisquer organizações internacionais.