Dia normal em Bissau apesar de denúncia sobre tentativa de golpe de Estado

Durante a manhã, um grupo de jovens tentou incendiar pneus na Chapa, no mercado do Bandim, zona de maior movimento da cidade, para impedir a circulação de pessoas e viaturas, mas a atuação da Polícia de Ordem Pública impediu o protesto.

Segundo fontes contactadas pela Lusa, o local seria o ponto de partida para uma alegada manifestação de elementos e simpatizantes de partidos e candidatos que contestam a forma como o Governo está a preparar as eleições presidenciais.

No local, a Lusa constatou a presença de cerca de duas dezenas de jovens, que não empunhavam nada que os identificasse com partidos ou candidatos às eleições presidenciais.

Tirando o trânsito que se notava caótico naquela zona, a vida decorria de forma normal, com populares nos seus afazeres e comerciantes a montarem as suas bancas matinais, situação que se manteve ao longo do dia.

A vida decorreu normalmente naquela que é a principal avenida que liga o centro de Bissau, passando pelo mercado do Bandim, o mais importante local de negócios na Guiné-Bissau, ao aeroporto internacional Osvaldo Vieira.

Questionado pela Lusa sobre se sentiu alguma ameaça à sua segurança, um homem de cerca de 45 anos, vendedor de frutas no Bandim, respondeu que não se passava nada, dando como exemplo o facto de as mulheres estarem a vender tranquilamente os seus legumes.

"Quando se veem mulheres a vender legumes aqui no Bandim é sinal de que está tudo calmo. Não sei o que se passa noutro local, mas aqui não se passa nada", ironizou o homem, continuando a arrumar as maçãs na sua banca de madeira.

Num comunicado enviado à imprensa, o comissário-geral da Polícia de Ordem Pública pediu aos pais e encarregados de educação para não deixarem os seus filhos participar em protestos e garantiu a segurança da população.

Apesar de o dia estar a decorrer com toda a normalidade, a segurança foi reforçada no Palácio do Governo e na sede da Comissão Nacional de Eleições, e o trânsito está interdito na rua onde está situado o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, bem como em todos as artérias que dão acesso à Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria, que liga o centro de Bissau ao aeroporto.

Também foi visível a presença da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) destacada no país desde 2012, a realizar patrulhas pelas ruas de Bissau.

A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais a 24 de novembro, estando a segunda volta, caso seja necessária, marcada para 29 de dezembro.

A campanha eleitoral, na qual vão participar 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça, vai decorrer entre 01 e 22 de novembro.