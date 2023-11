Diálogo entre Biden e Xi vai estabilizar estreito de Taïwan, diz remissário da ilha

"Penso que foi um bom encontro" entre Joe Biden e Xi Jinping, e "foi uma boa notícia o restabelecimento das comunicações militares", declarou Morris Chang, enviado de Taiwan à cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (Apec).

"Penso que isto deverá ajudar a reduzir as tensões entre os Estados Unidos e a China e a reforçar a estabilidade do estreito de Taiwan", acrescentou Chang.

Chang, de 92 anos, é o fundador do gigante taiwanês dos semicondutores TSMC.

A China considera Taiwan como uma província a reunificar que ainda não conseguiu reunir com o resto do território desde o fim da guerra civil em 1949.

Nos últimos anos, Pequim intensificou a pressão militar sobre a ilha, onde o governo rejeita qualquer reivindicação chinesa.

Taiwan é um importante ponto de tensão entre a China e os Estados Unidos, que apoiam Taiwan.

Chang afirmou que não manteve conversações com Xi esta semana, mas falou com responsáveis norte-americanos, incluindo o secretário de Estado, Antony Blinken, e a vice-Presidente, Kamala Harris. Também manteve conversações informais com Biden.

O enviado taiwanês manifestou também apoio às medidas dos EUA para limitar a compra e o fabrico de `chips` de alta qualidade por Pequim, que são essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial e da tecnologia avançada de armamento.

"Pelo menos no que diz respeito aos `chips`, o comércio livre está quase morto", apontou.

Quanto à vontade norte-americana de estimular uma indústria de semicondutores, Chang considerou que estabelecer uma unidade, como a TSMC, nos Estados Unidos era "um desafio impossível" a curto prazo.