Dias depois de terem começado as aulas, França encerrou 28 escolas

Em França, com o arranque do ano escolar, já 28 escolas fecharam portas e mais de 260 turmas foram para casa. Com os números a atingirem níveis máximos, o governo francês quer reduzir o tempo de isolamento.



O ministro da Saúde sublinha que o conselho científico é a favor e que tem a ver com um maior cumprimento da quarentena.



Uma decisão a ser tomada na próxima quinta feira, e numa altura em que o país regista a perda de 215 mil postos de trabalho no segundo semestre do ano.



Nos Estados Unidos, Donald Trump convocou uma conferência de impensa, numa reação às declarações de Joe Biden. O candidato democrata refuta a ideia de que a vacina nos Estados Unidos estaria disponível antes das eleições presidenciais, a 3 de novembro. Trump diz que é retórica política e antivacina.