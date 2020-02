Diferenças entre gripe e Covid-19 são fosso entre desconhecido e expectável

O vírus da gripe circula "há milhares de anos na população humana", enquanto o novo coronavírus -- Covid-19 -- só surgiu nos seres humanos há poucos meses, estando ainda num processo de adaptação ao homem.

"Para a quase totalidade dos seres humanos e para o seu sistema imunitário este vírus é totalmente desconhecido. Embora todas as doenças infecciosas tenham uma componente de incerteza, as diferenças entre a gripe e o novo coronavírus resultam da comparação entre o conhecido e o expectável, do lado da gripe, com o desconhecido e o imprevisível do Covid-19", disse Filipe Froes à agência Lusa, admitindo que esta é uma das questões que lhe tem sido muitas vezes colocadas no último mês.

As diferenças entre conhecimento e desconhecimento têm um grande impacto nas questões essenciais: na epidemiologia (Quem, Quando e Como), no tratamento e na prevenção.

"Para a gripe sabemos quem é mais afetado e quem tem maior risco de desenvolver formas graves de doença, quando ocorre a doença e quando e como se transmite. Sabemos o período de incubação e o período de contágio", lembra Filipe Froes, que é pneumologista e intensivista no hospital Pulido Valente.

Para o novo coronavírus, a informação sobre a severidade e formas de transmissão é "muito preliminar", "limitada a pequenos subgrupos" ou então inexistente.

Também em relação ao tratamento e prevenção as diferenças entre gripe e o Covid-19 "são totais".

"Em Portugal estão disponíveis dois fármacos específicos para a gripe (oseltamivir e zanamivir). E todos os anos são produzidas, a nível mundial, várias centenas de milhões de diferentes tipos de vacinas contra a gripe com os padrões de eficácia e segurança exigidos pelas autoridades regulamentares. Para o novo coronavírus serão necessários muitos meses ou anos até haver vacinas e fármacos com eficácia e segurança validada e em quantidade para suprir as necessidades à escala global", explica o coordenador do gabinete de crise da Ordem do Médicos e membro da `task force` da Direção-geral da Saúde para a infeção pelo novo vírus.

Perante a imprevisibilidade do novo surto ou epidemia, Filipe Froes avisa que é essencial manter um estado de "atenção, precaução e preparação".

O perito lembra ainda que este tipo de situações são "recorrentes e representam um desafio perpétuo para a Humanidade", até porque se trata do terceiro surto com coronavírus só nos últimos vinte anos.

"Temos de saber aprender e crescer com estas situações. Eu não sei como é que este terceiro surto vai acabar, mas uma coisa é certa: espero estar mais bem preparado para o próximo. Seja o quarto de coronavírus ou de outro microrganismo", refere.

O surto do novo coronavírus que foi detetado na China já infetou mais de 45 mil pessoas e provocou a morte a mais de 1.100, mas só um dos óbitos ocorreu fora de território chinês.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atribuiu na terça-feira o nome Covid-19 à doença provocada pelo novo coronavírus.