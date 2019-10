Dificuldade no combate à epidemia de Ébola é a insegurança, diz arcebispo de Kinshasa

Lusa04 Out, 2019, 16:45 | Mundo

"O Governo e a OMS [Organização Mundial da Saúde] fazem o seu melhor, mas a grande dificuldade no leste são os bandos armados e a insegurança, que não permitem às equipas sanitárias ir a todo o lado", afirmou Fridolin Ambongo Besungu.

Aos jornalistas, no Vaticano, onde no sábado vai ser criado cardeal, passando a ser o segundo do país no Colégio Cardinalício, que tem por missão aconselhar o Papa, Fridolin Ambongo Besungu declarou que, "infelizmente, o Ébola está na [RD] Congo há muitos anos".

"Vai e vem, mas estamos confrontados com o ébola", salientou, destacando que "a autoridade sanitária mundial, a OMS, está implicada" no combate à epidemia

Sobre o papel da Igreja Católica nesta matéria, o arcebispo de Kinshasa, adiantou que passa pela sensibilização da população "para adotar novos comportamentos, mas a grande dificuldade é a insegurança no leste".

"O papel da Igreja ao lado dos peritos de saúde é sensibilizar o povo e isso nós fazemo-lo. O Ébola não é só uma doença qualquer, é uma doença que se propaga a partir do contacto do doente", declarou, acrescentando: "Se tivermos um comportamento responsável, podemos facilmente controlar a doença".

No sábado, na cerimónia de criação dos cardeais, onde se inclui o português Tolentino Mendonça, estará o Presidente da República da RDCongo e representantes de partidos políticos.

"Creio que isso nos confere uma responsabilidade para continuar a apelar, a uns e aos outros, a olhar mais para o interesse do povo mais do que para os interesses privados e egoístas", referiu o arcebispo.

Fridolin Ambongo Besungu manifestou ainda apoio ao trabalho do Papa.

"Estou de acordo com o Papa Francisco, nomeadamente com a sua preocupação com o povo, com os mais pequenos, com as periferias. Esse tema acompanhou o meu ministério como padre, depois como bispo e durante oito anos fui presidente da Comissão Justiça e Paz, mas também da Comissão para os Recursos Humanos da [RD] Congo, e por isso são questões que sinto de coração e aí acompanho o Papa", acrescentou.

Um relatório divulgado em agosto indica que os ataques e confrontos de centenas de grupos armados no noroeste da RDCongo causou, nos últimos dois anos, quase 1.900 mortos, cem vítimas de violações e mais de 3.300 sequestrados.

Segundo um relatório da OMS hoje divulgado, até 01 de outubro, foram registados no total 3.197 casos de Ébola, incluindo 3.083 confirmados e 114 prováveis. A epidemia causou já um total de 2.136 mortes.

No consistório ordinário público, o sexto do pontificado de Francisco, vão ser criados mais oito cardeais eleitores, além dos arcebispos Fridolin Ambongo Besungu e de Tolentino Mendonça.

Na lista estão Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, Itália, da Comunidade de Santo`Egidio, um dos quatro mediadores do acordo de paz de 1992 em Moçambique, e Jean-Claude Höllerich, arcebispo do Luxemburgo, onde residem 95 mil portugueses, que são 15% da população do país.

São também criados cardeais o espanhol Miguel Ángel Ayuso Guixott, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcebispo de Jacarta (Indonésia), e o cubano Juan de la Caridad García Rodríguez.

Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, arcebispo de Huehuetenamgo (Guatemala), o marroquino Cristóbal López Romero (arcebispo de Rabat) e o checo Michael Czerny, subsecretário da Secção de Migrantes -- Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral integram também a lista.

Como cardeais não eleitores, por terem ultrapassado os 80 anos, Francisco escolheu agora os arcebispos eméritos Eugenio Dal Corso (Benguela, Angola), Michael Louis Fitzgerald (Nepte, IInglaterra) e Sigitas Tamkevicius (Kaunas, Lituânia).