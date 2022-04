"Digam a verdade sobre esta guerra". Zelensky faz apelo na cerimónia dos Grammy

"Os nossos músicos usam coletes à prova de bala em vez de fatos de gala", clamou Zelensky numa mensagem de vídeo previamente gravada.



"Na nossa terra, estamos a lutar contra a Rússia, que traz um horrível silêncio com as suas bombas. O silêncio da morte", acentuou o presidente da Ucrânia.

Volodymyr Zelensky assinalou que mais de 400 crianças foram feridas e outras 153 mortas na ofensiva russa.De acordo com a Variety, o vídeo foi gravado num bunker da capital ucraniana, Kiev, nas 48 horas que antecederam a cerimónia dos Grammy.



O discurso de Zelensky foi largamente aplaudido pelo público presente na Garden Arena do hotel MGM Grand, na cidade norte-americana de Las Vegas.

A intervenção de Zelensky durou aproximadamente um minuto.

"Preencham o silêncio com a vossa música. Para contar a nossa história. Digam a verdade sobre esta guerra nas vossas redes sociais, na televisão. Apoiem-nos como puderem. Mas não silêncio", exortou o Chefe de Estado. "E depois a paz virá", completou.

Apelo à solidariedade

A mensagem do presidente ucraniano foi emitida antes da atuação de John Legend. O músico cantou o tema Free com a colaboração da cantora ucraniana Mika Newton.



Com imagens da guerra em pano de fundo, Newton, representante da Ucrânia no Festival Eurovisão da Canção em 2011, cantou em ucraniano. No final, a poetisa ucraniana Lyuba Yakimchul, que abandonou recentemente a região de Donbass, leu um poema em inglês sobre a sua experiência e o temor pelos familiares e pela Ucrânia.

A atuação culminou com um apelo à solidariedade por via da hashtag #StandUpForUkraine e de doações no site For Ukraine.

A Academia de Artes e Ciências de Gravação fez uma parceria com a Global Citizen, que vai organizar, na próxima sexta-feira, "a maior campanha digital global" para angariação de fundos destinados à assistência a refugiados ucranianos - Madonna, Alejandro Sanz, Elton John, Pearl Jam, U2, Radiohead e Billie Eilish são alguns dos artista associados.



c/ agências