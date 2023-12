Diligente angaria fundos para manter "informação imparcial e sem tabus" em Timor-Leste

"Tivemos esta ideia para ampliar as nossas dificuldades e dar a conhecê-las não só em Timor, mas no mundo inteiro, para que quem tenha uma visão como a nossa possa ajudar sem interferir na nossa redação", afirmou à Lusa o diretor de informação do Diligente, Eduardo Soares.

Eduardo Soares explicou à Lusa que têm os gastos cobertos até dezembro, mas que a partir do próximo ano precisam de apoio financeiro, não só para pagar salários aos jornalistas, mas também garantir as despesas de deslocação em reportagem às várias zonas do país e o pagamento da Internet, visto que são uma publicação on-line aberta ao público.

"A nossa dificuldade é a falta de dinheiro para sobreviver. Já tivemos apoios publicitários de empresas e subsídios, mas isto acaba e não garante a nossa sobrevivência", disse Eduardo Soares, lamentando a falta de apoio de uma entidade que não interfira com a linha editorial.

"O Diligente é um órgão independente que toca nas feridas de muita gente; as pessoas acabam por não gostar, porque falamos coisas de que as pessoas não gostam. O jornalismo às vezes fala coisas que as pessoas não querem ouvir. Esta nossa missão cria-nos dificuldades em obter ajuda", afirmou o diretor de informação.

Questionado pela Lusa sobre a razão pela qual optaram por escrever exclusivamente em português, Eduardo Soares explicou que, além de ser uma língua oficial de Timor-Leste, é também a "língua do futuro" do país.

"Pode dar-nos a compreender a ciência e outras línguas que o tétum não ajuda. A língua portuguesa é a língua do conhecimento e vai ajudar o desenvolvimento do país. O segundo é porque é a língua que ajuda o tétum. As lacunas no tétum são preenchidas pelo português", disse.

O Diligente, com milhares de leitores e que promove a língua portuguesa em Timor-Leste, trabalha diariamente desde o início de janeiro e tem abordado nas suas reportagens temas muitas vezes "silenciados" pela restante comunicação social timorense.

No texto que acompanha a angariação de fundos, os jornalistas explicam que muitas vezes aquela abordagem lhes tem valido "muitos elogios, mas também incompreensão, alguns insultos, pressões e até ameaças de morte".

"Continuaremos a escrever sobre desigualdades sociais e económicas, os abusos de instituições, a falta de investimento e acesso a saúde e educação de qualidade, violência e abusos cometidos a crianças e jovens, as desigualdades do género e discriminação de minorias ou até maus-tratos a animais", referem no texto.

As pessoas interessadas em apoiar financeiramente o Diligente devem consultar a sua página no Facebook, denominada "Diligente Timor-Leste", ou a sua página oficial na Internet, no sítio www.diligenteonline.com.