Dinamarqueses a favor da adoção da Política Comum de Defesa da UE

A emissora TV2 noticiou que 66,6% votaram a favor do fim da exceção que desde 1993 mantém a Dinamarca fora desse domínio das políticas comuns, enquanto 33,3% votaram contra. Já a emissora pública DR aponta 69% dos votos a favor e 30,9% contra.

Este referendo é o exemplo mais recente de um país europeu que procura uma estratégia de Defesa comum, na sequência da invasão russa da Ucrânia.

Suécia e Finlândia, por exemplo, abandonaram recentemente a sua histórica posição de não-alinhamento para formalizarem o pedido de adesão à NATO.

Membro da Aliança Atlântica, a Dinamarca é um dos fortes defensores da adesão dos seus vizinhos nórdicos e tem sido também ativa na ajuda militar à Ucrânia, na guerra contra a invasão por tropas da Rússia.

As sondagens antes da consulta já sugeriam uma maioria a favor do fim do `opt-out`, no referendo convocado pela primeira-ministra, a social-democrata Mette Frederiksen, com a justificação de que, após a invasão russa da Ucrânia, a situação de segurança na Europa mudou radicalmente.

A maioria das forças políticas com representação parlamentar apoiaram o sim, com exceção dos partidos de extrema-direita, o Partido Popular Dinamarquês e a Nova Direita, e do partido de esquerda Aliança Vermelha-Verde.

A Dinamarca adotou em 1993, logo após a assinatura do Tratado europeu de Maastricht em 1992, exceções à política comunitária em quatro domínios: união monetária e económica, defesa, cooperação policial e jurídica e cidadania.

Em duas consultas posteriores, os dinamarqueses recusaram em 2000 aderir ao euro e em 2015 abolir a exceção na área jurídica.

O principal efeito do fim do `opt-out` é que a Dinamarca pode passar a participar em áreas relacionadas com a defesa e segurança do bloco comunitário, bem como em hipotéticas operações militares da UE.

O país passa também a ter direito a votar nos Conselhos de Ministros europeus sobre questões nesse domínio.