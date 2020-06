Diplomacia alemã visita Israel para discutir anexação da Cisjordânia

Maas deverá chegar pela manhã a Israel, iniciando a sua visita com um encontro com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, com o ministro da Defesa, Beny Gantz, e com o seu homólogo israelita, Gabi Ashkezani, a quem repetirá a posição alemã face à anexação de território da Cisjordânia.

"A Alemanha estará do lado do direito internacional", disse o chefe da diplomacia alemã, referindo-se ao facto de a comunidade internacional nunca ter aceitado os colonatos israelitas naquele território da Palestina.

A visita de Maas acontecerá um dia depois de o primeiro-ministro da Palestina, Mohamed Shtayyeh, ter apresentado uma contraproposta ao plano dos EUA para o Médio Oriente, que prevê a ocupação israelita de territórios na Cisjordânia.

A Alemanha é um dos países europeus que manifestou oposição ao plano norte-americano, que foi aprovado e aplaudido por Israel e que Netanyahu quer colocar em prática já a partir do início de julho.

No passado mês, o Governo alemão e a Autoridade da Palestina emitiram um comunicado conjunto exprimindo a sua "forte preocupação" com os planos israelitas, alegando que eles constituem "uma clara violação do direito internacional e prejudicarão seriamente as hipóteses de alcançar a solução dos dois estados".

Do lado de Israel, a intenção para os encontros de quarta-feira não é demover a Alemanha da sua posição, mas evitar uma reação mais violenta por parte dos países europeus.

"Esta é a primeira visita desde que o novo Governo tomou posse (em meados de maio). Ela simboliza a forte e única relação entre Israel e a Alemanha e é também sinal de amizade pessoal entre Heiko Maas e Israel", disse hoje Avi Nir, chefe da secção europeia do Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.

Numa conversa com jornalistas, na segunda-feira, um alto funcionário da diplomacia de Israel reconheceu que a anexação de territórios na Cisjordânia pode prejudicar os laços com a Alemanha, mas enfatizou que não espera que a Alemanha sancione ou apoie sanções contra Israel.

Esse mesmo funcionário disse ainda que espera que a Alemanha não reconheça o Estado da Palestina, admitindo que possa haver outros países que o façam.

A visita de Maas ocorre a menos de um mês do início da presidência alemã do Conselho Europeu e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cargos que ocupará a partir do dia 01 de julho.