Diplomacia da UE pede eleições "pacíficas e transparentes" na Guiné Equatorial

"No início oficial da campanha eleitoral para as eleições presidenciais, legislativas e municipais na Guiné Equatorial, previstas para 20 de novembro, a UE salienta a necessidade crucial de que as condições para eleições pacíficas, inclusivas e transparentes e o respeito pelo Estado de Direito sejam assegurados pelas autoridades e por todos os atores políticos", refere o porta-voz do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.

Em nome de Josep Borrell, o porta-voz vinca que "os cidadãos da Guiné Equatorial têm o direito de participar num processo eleitoral aberto, livre e pacífico, e de exercer, sem restrições ou discriminação de qualquer tipo, a sua liberdade de expressão, reunião pacífica e associação, em plena conformidade com as normas internacionais em matéria de direitos humanos".

Inicialmente marcada para abril de 2023, a eleição presidencial foi antecipada para 20 de novembro por decreto presidencial, para a mesma data em que decorrem as eleições legislativas, do senado e municipais.

Na altura, o Governo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo justificou a antecipação das eleições com a crise económica, devido, em particular, à guerra na Ucrânia e à pandemia de covid-19.

O Presidente equato-guineense, de 80 anos, que governa a antiga colónia espanhola desde 1979, também aludiu a "consequências nefastas" das explosões registadas em Bata em março de 2021, que causaram mais de 100 mortos e "afetaram em baixa as previsões económicas".

A Guiné Equatorial conta com 18 partidos políticos legalizados, mas na prática não existe oposição com capacidade para oferecer uma alternativa a Obiang, cujo futuro político estava em dúvida perante as especulações que apontavam para uma iminente cedência do poder ao seu filho e vice-presidente, Teodoro Obiang Mguema Mangue, conhecido como `Teodorín`.

Nas últimas semanas, as autoridades da Guiné Equatorial intensificaram o controlo de identidade dos cidadãos camaroneses que residem neste país da África Central. Os que residem há mais de três meses, devem apresentar um visto de residência atualizado.

Malabo aumentou substancialmente a segurança nas fronteiras desde a tentativa fracassada de "golpe" para alegadamente matar o Presidente, no final de 2017.

Esta tentativa foi, segundo as autoridades, orquestrada por equato-guineenses e "mercenários", através do vizinho Camarões.

Malabo fecha regularmente as suas fronteiras sob pretexto de "segurança", apesar do acordo sobre a livre circulação de pessoas e bens da Comunidade Económica e Monetária da África Central, que agrupa Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo, República Centro-Africana e Chade.

Na Guiné Equatorial, rica em gás e petróleo, a grande maioria dos 1,3 milhão de habitantes vivem abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial.

O país aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014, mediante alguns compromissos, como a abolição da pena de morte - formalizada em setembro passado -, a introdução do português e maior abertura democrática.