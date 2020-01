Diplomacia internacional procura os caminhos de paz para a Líbia

Vários dirigentes mundiais estão reunidos em Berlim para tentar alcançar um acordo de cessar-fogo na Líbia. O país está dividido entre o governo de Fayez al-Sarraj, reconhecido internacionalmente, e as forças do general Khalifa Haftar, que controla o leste do país.