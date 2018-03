Partilhar o artigo Diplomacia russa diz que Londres deixou bomba com efeito retardador nas relações Rússia-UE Imprimir o artigo Diplomacia russa diz que Londres deixou bomba com efeito retardador nas relações Rússia-UE Enviar por email o artigo Diplomacia russa diz que Londres deixou bomba com efeito retardador nas relações Rússia-UE Aumentar a fonte do artigo Diplomacia russa diz que Londres deixou bomba com efeito retardador nas relações Rússia-UE Diminuir a fonte do artigo Diplomacia russa diz que Londres deixou bomba com efeito retardador nas relações Rússia-UE Ouvir o artigo Diplomacia russa diz que Londres deixou bomba com efeito retardador nas relações Rússia-UE

Tópicos:

Alemanha, Estónia, Itália Dinaca, Polónia, Roménia,