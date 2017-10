Diplomacia russa não é racional e castiga quem quer ser livre - PR Geórgia

Lusa03 Out, 2017, 17:32 | Mundo

No contexto do Cáucaso, o "fator russo é muito complicado. E a complicação vem, não do conflito de interesses dos russos com georgianos, ucranianos, americanos, sírios ou outros", mas sim de "abordagens não racionais em relação aos países vizinhos e em relação a eles próprios".

E explicou: "normalmente, as guerras visam algum tipo de benefícios", mas "não há ninguém que beneficie da ocupação da Geórgia".

A Abecásia e a Ossétia do Sul são dois territórios pertencentes formalmente à Geórgia, mas que, de facto, são repúblicas autónomas, com lideranças locais que pretendem a união com Federação Russa.

A independência dos dois territórios, com pouco mais de 300 mil habitantes, é reconhecida por Moscovo, que tem tropas estacionadas na zona desde os anos 1990 para garantir o seu direito à autodeterminação, mas a Geórgia considera que existe uma ocupação ilegal, contando com o apoio da maior parte da comunidade internacional, incluindo Portugal.

Os russos "apenas ocuparam para ferir a Geórgia", que vê como "trágica" esta ingerência. "A nossa soberania está danificada" e as populações que vivem nos dois locais "não têm uma perspetiva clara em relação ao futuro".

A tensão entre os dois países levou ao confronto militar aberto em 2008, criando uma situação de impasse diplomático por resolver. "Tivemos uma guerra no início do século XXI que não teve qualquer racionalidade", o que cria um problema diplomático aos países que lidam com a Rússia.

"Quando se antecipa as decisões da Federação Russa e da sua liderança, não é possível antecipar tendo em conta eventuais benefícios económicos, geoestratégicos ou militares. É uma ação que serve apenas para servir os sentimentos pessoais dos seus líderes que gostam de punir e perseguir os seus vizinhos mais fracos. É por isso que isto é tão complicado na Ucrânia ou na Geórgia", salientou Margvelashvili.

"Esta doutrina de política externa russa" acaba por afastar os vizinhos, empurrando-os para outras esferas de influência.

"A Geórgia sempre foi pró-europeia, com dois milénios de história na relação com a Europa", mas "movimentações agressivas da Rússia contra os seus vizinhos afasta-os da própria Rússia", disse, acusando a atual liderança de Moscovo de ter criado uma narrativa que contraria a sua história enquanto nação.

"Se olharmos para a história, a Rússia esteve sempre muito envolvida com a família europeia de nações" e "desenvolveu-se enquanto país europeu", recordou Giorgi Margvelashvili

Hoje, a "Rússia localizou-se artificialmente como um contrabalanço da Europa e alienou os seus vizinhos", disse.

Atualmente, os países limítrofes pagam as consequências desta política externa russa, afirmou, dando o exemplo da Geórgia e daquilo que considera ser a ocupação da Abecásia e Ossétia do Sul.

"A ocupação real começou nos anos 1990", tudo porque a "Geórgia decidiu que tinha o direito de escolher e foi por isso que decidiram punir-nos", disse Margvelashvili, que recusa o argumento de que Moscovo interveio por causa das opções pró-ocidentais de Tbilissi, logo após a independência.

"Talvez não tenha a ver com a Europa, tem apenas a ver com a liberdade. Assim que a Geórgia anunciasse o que queria, tinha de ser punida pela liberdade de escolha. Não por causa da Europa ou da Nato, mas pela mera decisão de que tinha o direito de escolher", defendeu o Presidente georgiano.

Quanto ao futuro, o Presidente da Geórgia considera que a situação do seu país é semelhante a Portugal: "Temos de ser confiantes na nossa escolha, não fazer mudanças na escolha por causa da mudança do contexto, temos de ser corajosos e muito espertos. Porque não temos o direito de cometer erros".