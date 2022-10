Diplomacia russa ridiculariza demissão de Liz Truss

"O Reino Unido nunca conheceu um tão grande embaraço provocado por um primeiro-ministro", escreveu a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, na rede social Telegram.

"Recordaremos [Truss] de capacete num carro de combate", acrescentou a porta-voz da diplomacia russa, referindo-se a uma foto de Liz Truss, publicada no final de novembro, com um capacete dentro de um tanque do exército britânico, na Estónia, quando ainda era secretária de Relações Exteriores do Reino Unido.

Liz Truss estava nessa altura a inspecionar as tropas britânicas, em plena tensão entre Moscovo e o Ocidente, poucas semanas antes do ataque russo na Ucrânia, que causou uma deterioração nas relações entre os dois países.

Reagindo à demissão da chefe do Governo britânica após apenas seis semanas no cargo, Maria Zakharova disse ainda que Truss será recordada pelo "analfabetismo catastrófico" e por o funeral da rainha Isabel II ter vindo na sequência da "audiência [da ex-monarca] com Liz Truss".

A primeira-ministra britânica, Liz Truss, anunciou hoje a sua demissão numa declaração à porta da residência oficial de Downing Street, em Londres.

Truss mantém-se em funções como primeira-ministra até ser escolhido um sucessor na liderança do partido, que será indigitado pelo Rei Carlos III chefe do Governo, pois os conservadores mantêm uma maioria absoluta no parlamento.

Truss, de 47 anos, foi declarada líder dos `tories` em 05 de setembro com 57% dos votos, derrotando o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak na eleição interna para substituir o então líder demissionário Boris Johnson, processo que se prolongou por oito semanas.