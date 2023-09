Diplomata alemã diz que UE teria de "ter voz" num conflito entre China e Taiwan

"Toda esta questão de Taiwan tem a ver com a paz regional e talvez mundial. Tudo o que acontecer no Estreito de Taiwan, se algo de muito mau acontecer, diz respeito à segurança europeia. Não é uma questão à qual viraríamos as costas", afirmou a diretora geral do Departamento para a Ásia e Pacífico, durante uma conferência em Londres.

Durante o debate "Como é que a Europa deve lidar com a China?", promovido pelo Instituto de Relações Internacionais britânico, (Chatham House), Sigmund sublinhou que a União Europeia (UE) "tentaria ter uma voz" na resolução do conflito.

"Podemos não ter relações diplomáticas com Taiwan, mas temos boas relações com Taiwan, e tencionamos prosseguir essas relações no quadro de uma política cuidadosa de `Uma Só China`, uma política de uma China única previsível e fiável", vincou a diplomata.

O diretor para o Nordeste Asiático e China do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, Dan Chugg, indicou que esta posição é partilhada pelo Reino Unido.

"Taiwan é um problema mundial, porque se houver um conflito no Estreito de Taiwan, o impacto na economia global será catastrófico. E o impacto nas pessoas de todo o mundo seria o de estarmos a empurrar milhões de pessoas para a pobreza", avisou.

Além da importância de Taiwan na produção mundial de semicondutores - componentes essenciais para a produção de carros, telemóveis e outros bens eletrónicos - pelo estreito que separa a ilha da China passam navios com mercadorias de importância estratégica para o resto do mundo.

China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, após a derrota na guerra civil frente aos comunistas.

Pequim considera Taiwan parte do seu território e ameaça a reunificação através da força, caso a ilha declare formalmente a independência.

Nos últimos anos, a China intensificou a sua atividade militar no espaço aéreo e marítimo em torno de Taiwan, através do envio de caças e navios de guerra, com frequência quase diária.