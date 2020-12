Diplomata alemã Helga Schmid eleita secretária geral da OSCE

Schimd, que sucede ao suíço Thomas Greminger, foi nomeada por consenso no final da 27.ª reunião do Conselho Ministerial da OSCE realizada por vídeo conferência a partir de Tirana.

A diplomata alemã, que vai dirigir a OSCE nos próximos três anos, era, até ao momento, secretária geral do Serviço Europeu dos Negócios Estrangeiros e tem experiência em política internacional.

Entre outros dossiers participou nas negociações de Viena sobre o acordo nuclear com o Irão em 2015.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da OSCE elegeram também a portuguesa Teresa Ribeiro, ex-secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros (entre 2015 e 2019) como representante especial para a Liberdade de Imprensa.

O ex-deputado italiano Matteo Mecacci com experiência como observador eleitoral da organização vai dirigir o Gabinete da OSCE para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos.

O novo alto comissário para as minorias nacionais vai ser Kairat Abdrakhamanov, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão.

Os quatro principais cargos da organização estavam por decidir desde o passado mês de julho por falta de consensos na organização composta por 57 países da América, Europa e Ásia, sobre a renovação dos mandatos dos líderes anteriores.

Na reunião realizada hoje sob a presidência albanesa, os ministros concordam no empenho da OSCE na promoção do diálogo para a paz e estabilidade nas zonas de conflito como no Nagorno-Karabakh e no estabelecimento do diálogo político na Bielorrússia.

A nova presidência vai concentrar-se na luta contra o terrorismo, o racismo, a violência de género e na promoção da educação no sentido de fomentar a coesão social.