Diplomata australiano contribui para investigação do FBI sobre eventual ingerência russa

Lusa31 Dez, 2017, 08:42 | Mundo

Papadopoulos, que se declarou culpado de ter mentido sobre os seus vínculos com Moscovo no caso investigado pelo promotor Robert Mueller, revelou a Alexander Downer, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros australiano, que a Rússia tinha informação prejudicial sobre a ex-candidata democrata Hillary Clinton, de acordo com o jornal.

Dois meses depois dessa reunião, tida num bar em Londres, a WikiLeaks acedeu aos correios eletrónicos do Comité Nacional Democrata e foi então que a Austrália avisou os Estados Unidos sobre o que Papadopoulos tinha relatado ao diplomata, afirma o The New York Times, que cita quatro funcionários norte-americanos e estrangeiros, atuais e antigos, com conhecimento do assunto.

"O pirata informático e a revelação de um membro da campanha de Trumo que poderia ter tido informação interna sobre isso foram fatores determinantes que levaram o FBI a abrir uma investigação em julho de 2016", assegurou o diário.