Diplomata dos EUA acusado de "ataque pessoal" a Nobel da Paz

26 Jan, 2018

É uma troca de acusações entre Aung San Suu Kyi e o diplomata dos EUA que fazia parte da comissão para resolver a crise da minoria Rohingya.



Bill Richardson disse que a Nobel da Paz não tem capacidade de “liderança moral”, acusando-a de “rebaixar” as Nações Unidas e a comunidade internacional.



Por outro lado, o gabinete de Suu Kyi refere que, durante as discussões, “tornou-se evidente” que Richardson não estava interessado em dar conselhos como um dos cinco membros da comissão.







"Em vista da diferença de opinião que se desenvolveu, o governo decidiu que a sua participação no conselho não seria no melhor interesse de todos os interessados", disse o gabinete num comunicado em inglês publicado no Facebook.



A explicação de Myanmar contrasta radicalmente com a do diplomata norte-americano, que afirmou não poder “estar de boa consciência” perante um painel que irá servir apenas para “acalmar” as causas da crise.



Richardson entrou numa discussão com a líder do governo birmanês por querer discutir o caso dos dois jornalistas da Reuters que foram presos durante uma investigação aos acontecimentos em Rakhine e que vão ser julgados por violação de segredos de Estado.







A líder de Myanmar disse que o tema da prisão dos jornalistas estava além do mandato do painel e que o assunto não devia ser discutido.



A discussão acesa deixou Aung San Suu Kyi a “tremer de raiva”, declarou o diplomata ao diário norte-americano The New York Times.