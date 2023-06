Diplomata na Austrália recusa abandonar terreno destinado à embaixada russa

O homem, cuja identidade não foi revelada, vive há vários dias no terreno anteriormente destinado à missão russa, encomendando comida ao domicílio e sendo vigiado pela polícia federal australiana, que, em princípio, não o pode retirar por beneficiar de imunidade diplomática, segundo o jornal The Australian.

"Um homem sentado ao frio num tapete de relva em Camberra não é uma ameaça à nossa segurança nacional", disse o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, em tom irónico, numa conferência de imprensa.

Na semana passada, o parlamento australiano aprovou uma lei com o objetivo de bloquear a construção da nova embaixada russa na capital australiana, localizada a apenas 100 metros do edifício parlamentar.

A medida, que pôs imediatamente termo ao contrato de arrendamento do terreno, foi tomada na sequência de uma recomendação do comité de segurança nacional, segundo a qual a nova delegação diplomática russa representaria um risco "em termos de interferência política" nas atividades do parlamento australiano.

O local, arrendado desde 2008 e com uma licença de construção desde 2011, tem apenas um pequeno edifício cuja construção parece ter sido interrompida há algum tempo.

Entretanto, a Rússia, que se comprometeu a concluir as obras no prazo de três anos, mantém os seus diplomatas na Austrália na antiga embaixada, a cerca de três quilómetros do parlamento.

Segundo a emissora pública ABC, a Rússia parece estar a preparar um recurso para contestar judicialmente a decisão do Governo australiano.