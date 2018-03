Diplomata norte-coreano viaja para a Finlândia

Lusa18 Mar, 2018, 08:57 | Mundo

Choe Kang-il, vice-diretor-geral para a América do Norte do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano embarcou no aeroporto internacional de Pequim, na China, num voo da companhia Finnair com destino a Helsínquia, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.



Segundo a Efe, que cita aquela agência, Choe Kang-il tem previsto participar num fórum semioficial sobre a desnuclearização da península coreana em que participam diplomatas norte-americanos, como Kathleen Stephens, que foi embaixadora dos Estados Unidos na Coreia do Sul entre 2008 e 2011.



Choe, que participou em 2017 numa reunião idêntica em Genebra, integrou a delegação norte-coreana de alto nível que assistiu em fevereiro à cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na vizinha Coreia do Sul.



"Não tenho nada a dizer neste momento, falarei quando regressar", declarou aos jornalistas o diplomata de Pyongyang quando questionado sobre a agenda da deslocação à Finlândia.



A viagem a este país europeu decorre de uma intensa atividade diplomática relacionada com a preparação do encontro entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.



O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong-ho, terminou no sábado uma deslocação de dois dias à Suécia.



Na sequência da reaproximação iniciada com os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, uma delegação deste país esteve com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.



O conselheiro para a segurança da presidência sul-coreana, Chung Eui-yong, que dirigia a delegação, divulgou depois que Pyongyang aceitou suspender os ensaios nucleares e balísticos se houver conversações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, aceitou a proposta de diálogo, que irá decorrer em local e data ainda por determinar.



O encontro será o primeiro da história entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.



Nos últimos meses, Trump e o líder norte-coreano têm estado envolvidos numa escalada de retórica que progressivamente ficou mais violenta e bélica, com ambos a lançarem ameaças de um potencial ataque nuclear.



Seul também anunciou uma cimeira entre as duas Coreias para o final de abril.