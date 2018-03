Diplomatas britânicos têm uma semana para deixar Moscovo

Foto: David Mdzinarishvili - Reuters

A Rússia decidiu expulsar 23 diplomatas britânicos, o mesmo número de diplomatas russos que o Reino Unido decidiu também expulsar por falta de respostas de Moscovo no caso do envenenamento do antigo espião Sergei Skripal e da filha em Inglaterra.



O Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros diz que o Conselho Nacional de Segurança vai reunir-se já no início da semana para avaliar as medidas retaliatórias de Moscovo no caso Skripal e decidir que resposta lhes dar.



Moscovo decidiu também interditar as atividades do British Council na Rússia e revogar a autorização que tinha sido dada para a abertura de um consulado-geral britânico em São Petersburgo.



São medidas vistas pelo comentador da Antena 1 para os assuntos do leste europeu, José Milhazes, como táticas a pensar nas eleições presidenciais russas de domingo.