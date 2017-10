Partilhar o artigo Diplomatas dos EUA pedem desculpas a general indonésio por entrada negada no país Imprimir o artigo Diplomatas dos EUA pedem desculpas a general indonésio por entrada negada no país Enviar por email o artigo Diplomatas dos EUA pedem desculpas a general indonésio por entrada negada no país Aumentar a fonte do artigo Diplomatas dos EUA pedem desculpas a general indonésio por entrada negada no país Diminuir a fonte do artigo Diplomatas dos EUA pedem desculpas a general indonésio por entrada negada no país Ouvir o artigo Diplomatas dos EUA pedem desculpas a general indonésio por entrada negada no país

Tópicos:

Indonésia Retno,