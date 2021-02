Diplomatas russos. A inacreditável viagem para sair da Coreia do Norte

A imagem é digna de um filme. Não parece sequer verdade. Mas a história foi confirmada e em cima deste vagão está mesmo uma família com diplomatas russos que, para deixaram a Coreia do Norte, tiveram de ser bastante criativos.





Este grupo, incluindo uma criança de três anos, teve de viajar 32 horas de comboio e duas horas de autocarro, a partir de Pyongyang, apenas para chegar a uma zona próxima da fronteira russa.



Depois tiveram que se desenrascar porque faltava mais de um quilómetro até à fonteira russa.



Carregaram pessoas e bagagens num vagão e, pela linha do comboio, empurraram. De acordo com a Reuters, o "motor" foi quase sempre o terceiro secretário da embaixada russa na Coreia do Norte, Vladislav Sorokin.







Как заявили в МИД, дипломаты 32 часа ехали на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и затем — километр пешком с помощью дрезины.



➡️ https://t.co/jc6KmEOxhx



Видео: МИД России pic.twitter.com/K8UPWUrKev — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 25, 2021



Pyongyang alega que até ao momento não tem qualquer caso de Covid-19. O país fechou-se ainda mais ao mundo desde que se começou a falar da pandemia. Praticamente todas as viagens internacionais estão proibidas e mesmo dentro do país as deslocações estão muito limitadas.





Assim que chegou à Rússia, esta família de diplomatas foi saudada e transportada de autocarro para o aeroporto de Vladivostok. Seguiram depois viagem de avião.